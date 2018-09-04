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AKP’den sürpriz ittifak açıklaması: MHP ile ittifak yapabiliriz

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yerel seçimleriyle ilgili "MHP ile ittifak yapabiliriz" dedi.

android-time 11:40 4 Eylül 2018
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AKP’den sürpriz ittifak açıklaması: MHP ile ittifak yapabiliriz
AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yerel seçimleriyle ilgili "MHP ile ittifak yapabiliriz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde AKP ile MHP ittifakının yerel seçimlerde de devam etmesi gerektiğini açıklayan Bahçeli’ye, Özhaseki’den cevap geldi. Özhaseki, ‘Cumhur ittifakı diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP’nin kendi içinde tartışması gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da görüşünü söyler’ diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 11:5104.09.2018
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