AKP’li adaydan camide seçim propagandası!

Hemen her seçim döneminde görmeye alışık olduğumuz acı tablo bu defa Yalova’da kendini gösterdi. AKP’li belediye başkan adayı Cuma namazı öncesinde cami girişine afişini astı, propaganda yaptı.

Yalova Çiftlikköy İlçesi'nde AKP'li belediye başkan aday adayı Cuma namazını seçim için fırsata çevirdi. Taşköprü Belde Belediyesi için aday adayı olan Serhat Teber, beldenin en büyük camisinin girişine Cuma namazı öncesinde seçim afişi astırdı. Teber'in afişinde “Her şey Taşköprü için. Hep birlikte yenide hedeflere” ifadeleri yer aldı.

Cemaatin de tepki gösterdiği pankart namaz sonrasında indirildi. Konuyla ilgili sosyal medya siteleri üzerinden tepki gösterenler arasında AKP'liler de vardı. “Bu pankart hem İslam'a hem de AKP'ye en büyük kötülüktür” diyen AKP'liler Teber'i eleştirdi. Taşköprü Merkez Cami İmam Hatibi Hasan Türkmen'in yurtdışı görevinde olduğu, vekilinin Hayrullah Uçur olduğu öğrenildi.

‘DİYANET'İN SESSİZLİĞİNİ KINIYORUM'

Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak, camilerin ibadet yeri olduğunu hatırlatarak “Camiler siyaset için asla kullanılamayacak bir ibadet yeridir. Camilerin siyasetle kirletilmesini önlemek başta imam hatiplerin, il ve ilçe müftülerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin görevidir. Diyanet İşleri Başkanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret edeceğine bu tarz konulara odaklanmalı ve camilerde sadece ibadet yapılmasını sağlamalıdır. Taşköprü gibi küçük bir beldemizde yaşanan bu olayı, ve Diyanet'in sessizliğini kınıyorum” dedi.

MÜFTÜ: HABERİM YOK

Sözcü’nün ulaştığı Yalova İl Müftüsü Turgut Açari ise “Rahatsızlığım nedeniyle istirahatliyim. Şehir dışındaydım. Konudan haberim yok. Ancak imamla ilgili herhangi bir şikayet bulunmuyor” diye konuştu.