AKP’li Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı, Mekke’yi kaybederiz

20 Aralık'ta mevcut başkanın istifasının ardından Esenyurt Belediye Başkanı olan AKP'li Ali Murat Alatepe'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Alatepe, ardından da sözü Esenyurt'a getirdi ve "Burayı kaybedersek Kudüs'ü, İslam'ı ve Mekke’yi kaybederiz" dedi.

AKP'li Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun 2017 Aralık ayında belediye başkanlığından istifa ettirilmesinin ardından göreve getirildi. AKP’nin yeni belediye başkanı Alatepe'nin, halka yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadelerse oldukça dikkat çekti.

“ESENYURT’U KAYBEDERSEK…”

Kendi ömründen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeye hazır olduğunu ifade eden Alatepe, “Ömründe eğer bir sıkıntı olacaksa, alsın benim ömrümden koysun ömrüne gıkım çıkarsa adiyim. Bizim ona çok ihtiyacımız var, ümmetin ona çok ihtiyacı var, Esenyurt'un Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı var. Esenyurt'un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz. Onun için ona ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.