AKP’li Ataş: Yarın bir sürprizimiz olacak!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AKP 6. Olağan Kongresinin 'Millet bir hedef bir' sloganıyla yapılacağını belirterek, "Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreçte yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da birlikte izlemiş olacağız" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yarın saat 11.00'de Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek partisinin 6. Olağan Kongresine ilişkin yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ataş, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in başkanlığında tüm milletvekilleri ve milletvekili olmayan birimlerde çalışanlarla birlikte 100'e yakın kişinin görev yaptığını, alt birimlerdekiler de katılırsa kongreye hazırlık çalışmalarında 400'e yakın kişinin fiilen çalışmaları sürdürerek bugüne gelindiğini ifade etti. Ataş, “Türk demokrasisine kongrelerini en coşkulu şekilde yapan bir parti olarak siyaset tarihine örnek olan kongrelerimizi yapıyoruz. İnanıyorum ki yarın yapacağımız 6. Olağan Kongremizde bir kez daha tüm partilere ve dünya demokrasisine örnek olacak bir coşkuyla heyecanla yapılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“GENEL BAŞKANIMIZIN KONUŞMASINDAN SONRA BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK”

Yurt içinden siyasi partilere davet gönderildiğini bildiren Ataş, “Yurt dışından 52 devlet başkanına bizzat genel başkanımızın davetiyle davet edildi. Bizim davet ettiğimiz yurt içi ve yurt dışı basın mensubu sayımız 600'ün üzerinde. Sendika başkanları siyasi parti temsilcileri Ankara'da bulunan büyükelçilikler, yurt dışı temsilcilikler bunların hepsi davet edildiler. Şehit aileleri, gazi aileleri, yaşlılar ve engelli kardeşlerimizden oluşan vatandaşlarımız kongremize davet edildi. Toplumun her kesimini temsilen kongremizde bir temsilci bulunacak. Hiçbir sivil toplum örgütünü Ankara merkezli genel başkan merkezli hiçbirisini ihmal etmedik. HDP'nin dışındaki bütün partilere davet gitti. Katılacağını belirten 8 tane siyasi parti oldu. Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreçte yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da birlikte izlemiş olacağız” dedi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ataş, sürprizin kongreye katılacak bir kişinin mi olacağının sorulması üzerine, “Tüm dünyaya verilecek bir mesaj olacak diye düşünüyoruz. Onu yarın genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede izlemiş olacağız. Bir kişi değil, bir kişiden fazla. Sürpriz olarak bekleyelim” dedi. İHA