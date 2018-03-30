AKP’li Ayaş Belediyesi rüşveti 4 taksitte almış

25 Mart 2016’da Ankara’da Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan’ın AKP Disiplin Kurulu’nca partiden ihraç edilmesinin üzerine, boşalan göreve 22 Haziran 2017’de AKP’li Meclis Üyesi Burhan Demirbaş getirildi.

Demirbaş'la birlikte 2017 yılının Aralık ayından itibaren ilçede yapılacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri Belediye Meclisi gündemine getirildi.

İmar Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Şaban Baysal, Komisyon Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Üye Mustafa Kaya'nın da imzasının bulunduğu İmar Komisyonu'nun projeye ‘Ret' kararın

da şöyle denildi: “İmar planı geçmeden ve ruhsat işlemleri dahi yapılmadan belediyeye, yasalara aykırı olarak firmadan 25'er bin liralık 4 taksit halinde 100 bin TL bağış alındığı ve bu uygulamanın, Ayaş kamuoyunda bir takım ilişkiler dahilinde gerçekleştiğine ve bunun gerek idari mercilere, gerekse adli mercilere şikayet konusu yapıldığına ilişkin söylentiler teyit edilmiştir.” 18 Ocak'ta yazılan komisyon kararında üç AKP'li meclis üyesinin de imzası yer aldı. Konuyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.