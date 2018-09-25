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AKP’li başkandan gazetecinin ‘zam’ eleştirisine yanıt: Nankörlük yapma

Konya'da bir gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı 'zam eleştirisine' AKP'li başkandan tepki geldi. "Tonunu geçen yıl 650-700 liraya verdikleri kömürü, bu yıl 1150-1200 TL'ye veriyorlar. Garibanları düşünen kim?" yorumuna AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak "Tetikçilik, nankörlük yapmayın. 15 yıldır millet şahane yaşıyordu nankörlük yapmayın. Herkes zenginleşti." diye tepki gösterdi.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
android-time 11:05 25 Eylül 2018
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AKP’li başkandan gazetecinin ‘zam’ eleştirisine yanıt: Nankörlük yapma
Konya'da bir gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı 'zam eleştirisine' AKP'li başkandan tepki geldi. "Tonunu geçen yıl 650-700 liraya verdikleri kömürü, bu yıl 1150-1200 TL'ye veriyorlar. Garibanları düşünen kim?" yorumuna AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak "Tetikçilik, nankörlük yapmayın. 15 yıldır millet şahane yaşıyordu nankörlük yapmayın. Herkes zenginleşti." diye tepki gösterdi.

Konya’da yerel bir gazetede çalışan muhabir Emre Özgül, kişisel sosyal medya hesabından, “Hadi gadibanın yanında olduğumuz için yine bize kızın. Tonunu geçen yıl 650-700 liraya verdikleri kömürü, bu yıl 1150-1200 TL’ye veriyorlar. Garibanları düşünen kim?” diye paylaşımda bulundu.

yorum-akp“TETİKÇİLİK YAPMAYIN”

Yapılan bu paylaşıma yanıt AKP İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak’dan geldi.

AKP Konya İl Başkan Yardımcısı

AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak

Muhabirin paylaşımına sinirlenen Dığrak “Tetikçilik yapma Emre efendi. Memleket 15 Temmuz’un ekonomik versiyonu ile karşı karşıyayken tetikçilik yapmanın alemi yok. 15 yıldır millet şahane yaşıyordu nankörlük yapmayın. Herkes zenginleşti. Şimdi bir kısmından fedakarlık yapılacaksa yapacağız. Bu samimiyet meselesi. FETÖ’cü kahpelerle FETÖ projesi İP’lilere bu ülkenin teslim edilmeyeceğini herkes gördü. Fakir fukarayı da 15 yıldır olduğu gibi biz düşünürüz. Kendinizi yormayın. Reis için ülkemiz için canımız feda” yorumunda bulundu.

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Son güncelleme: android-time 11:3425.09.2018
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