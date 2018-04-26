AKP’li başkandan kadın vekile çirkin yakıştırma

AKP İzmit İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İYİ Parti’ye geçen 15 CHP’li isim arasında yer alan Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan’a çirkin bir imada bulundu.

CHP'li 15 ismin partilerinden istifa edere İYİ Parti’ye geçmesi hakkında Twiter’da son derece çirkin bir mesaj yayınlayan AKP İzmit İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın hedefin de ise Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan vardı. Ceylan, sosyal medya hesabından İYİ Parti'ye katılan CHP'li milletvekillerinin fotoğraflarını paylaşarak altına şu yorumu yazdı:

“Abidik-gubidik ittifakının kiralık vekilleri… Daha önce araba kiralandığını gördük, ev kiralandığını gördük ama Milletvekili kiralandığını ilk kez görüyoruz. CHP resmen milletin iradesiyle seçtiği 15 vekili İP'ye dizip kiraladı. Buradan Kılıçdaroğlu'na soruyoruz insan hiç ‘Hürriyetini' kiralar mı?”

SÖZCÜ'ye konuşan Fatma Hürriyet Kaplan ise, “Hakkımdaki çirkin hakaretlerini ve ahlaksız yakıştırmasını şiddetle kınıyorum. Bir anne ve kadına ettiği bu çirkin hakaret nedeniyle kendi karısına, bacısına baktığında yüzü kızarmıyorsa ve tüm bunları kendisine yakıştırabiliyorsa diyecek lafım yok. Bunlar cesur kadınlardan korkarlar. Daha önce aynı terbiyesizliği Meral Akşener'e de yapmışlardı, şimdi bana yapıyorlar. Benden korkmaları çok normal. Daha da korkacaklar'' dedi.