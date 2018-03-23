AKP’li başkanın ‘bilirkişi’ isyanı

Adana’nın merkez Yüreğir İlçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, idare mahkemelerindeki bilirkişilerin adeta mafyasının oluştuğunu savunup, suç duyurusunda bulundu. Çelikcan, ‘İki farklı mahkemede aynı isimler bilirkişi olarak görev yapıyorlar ve aynı konu için farklı kararlar veriyorlar. Bilirkişi mafyası var’ dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı olarak Adana Cumhuriyet Savcılığına, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapan harita mühendisi Derviş Önen hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkanlığın suç duyurusunda Cumhuriyet Mahallesinde kentsel dönüşüm alanında 22 hektar riskli alanla ilgili onaylı imar planının iptali istemiyle bazı taşınmaz sahipleri tarafından idare mahkemelerine dava açıldığını hatırlatarak, “Bilirkişi raporları aynı konuda biri olumlu bir diğeri olumsuz rapor vermişlerdir. Aynı yer ve konu için iki farklı mahkemede iki farklı bilirkişi raporu var. Oysa bilirkişiler aynı kişiler” dedi.

Suç duyurusunda olayda kötü niyet ve kasıt olduğu belirtilip görevi kötüye kullandıkları iddia edilen görevliler hakkında işlem yapılması istendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bir başka toplantıda da bölgesindeki kentsel dönüşüm uygulamasının akıbetini anlatırken, bölge idare mahkemesinin kararlarına işaret etmiş, kentsel dönüşüm uygulamasını bazı yurttaşların mahkemeye götürdüklerini ve aynı yerle ilgili iki ayrı idare mahkemesinin bilirkişilerinin vermiş olduğu karardaki çelişkiyi anlatmıştı.

Çelikcan, ‘İki ayrı idare mahkemesi var. 1 ve 2 nolu idare mahkemeleri. Aynı bilirkişiler bu iki mahkemede de görev yapıyorlar. Her iki mahkemenin de kararı farklı. 1.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2.İdare Mahkemesi böyle bir karara gerek yok dercesine farklı karar verdi. İki mahkemenin bilirkişisi de aynı isimler' demişti.