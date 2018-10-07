AKP’li belediye 2 büyük marketini AKP’li vekile verdi

Malatya bu iddia ile çalkalanıyor. Bu iddiayı Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin canlı yayında gündeme getirdi ve “AKP Sözcüsü Mahir Ünal’a da anlattım” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, ERTV canlı yayınında FETÖ'nün yeni oluşumlar peşinde olduğunu öne sürdü. Odatv'de yer alan habere göre Keskin, “Şelaleciler” diye tabir ettiği AKP'lilerin, Meşale Derneği üzerinden faaliyet içinde olduğunu söyledi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Keskin şunları kaydetti:

KİM BU MALATYA MİLLETVEKİLİ?

“Bunların hangi belediyeye kümelendiğini, kimin belediyeye nasıl baskın yaptığını, ihalelere nasıl koştuklarını, FETÖ nasıl yaptıysa' bugün adam alacaksın oraya gideceksin, sen de böyle işe gireceksin' dediklerini herkes biliyor. Bu grup içerisinde aralarında toptancılık yapan ve belediyeye TIR'larca mal veren Malatya milletvekili de var. Şimdi bu milletvekilinin Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi'nden alacağı var. Bu alacağına karşılık el atından belediye iki tane büyük marketini yeriyle birlikte bu vekile gizlice veriyor. Hatta belediye ruhsatını dahi vermiş.”

“ÜNAL'A DA ŞİKAYET ETTİM”

Keskin, konudan AKP Malatya İl Başkanı İhsan Koca'yı da haberdar ettiğini ifade etti ve iddialarını şöyle sürdürdü: “Malatyalıların marketi AKP milletvekiline verilemez. Ben bunları AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a da anlattım. Şehrin bu gruplardan temizlenmesi lazım. Bu din Allah'ın dinidir. Bunlar dini kullanıyorlar. Belediye başkanları milletin başkanı olmalıdır. Çıkıp Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat kamuoyuna açıklama yapmak zorunda.”

Başkandan açıklama istedi

Malatya'da yayın yapan ERTV'nin canlı yayınına katılan MESOB Başkanı Şevket Keskin'in iddiaları Odatv'de yer aldı. Keskin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'tan açıklama istedi. Çünkü Keskin, bir AKP'li Malatya milletvekiline alacağına karşılık belediyenin iki büyük marketinin verildiğini öne sürdü. Şevket Keskin, Malatya'nın bu isimlerden temizlenmesi gerektiğini konuyu AKP Genel Merkezi'ne de taşıdığını söyledi.