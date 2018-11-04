AKP’li belediyede doldur boşalt oyunu

Sayıştay’ın AKP’li Afyonkarahisar Belediyesine ilişkin raporunda, özel kalem müdürlüğüne atanan kişilerin, kısa bir süre sonra sınavsız olarak, memur kadrolarına naklen atandığı ortaya çıktı. 2 sene içinde 7 kez özel kalem müdürlüğüne atama yapıldığı da belirlendi. Özel kalem aracılığı ile istisnai memur kadrosuna geçen personel, bir süre sonra da başka kurumlara nakledildi. Özel Kalem Müdürlüğü de “Doldur boşalt” yapılarak adeta geçiş noktası olarak kullanıldı.

Belediyede bir personel 9 gün özel kalem müdürlüğünde kaldıktan sonra genel müdürlüğe nakledildi. Bir diğeri ise yalnızca 1 ay 6 gün çalıştıktan sonra bakanlık personeli oldu. Bir diğer özel kalem müdürlüğüne ataması yapılan kişinin ise yalnızca 19 gün sonra bakanlığa ataması yapıldı. İstisnai memuriyet kadrosu olan özel kalem müdürlüğünde en fazla çalışıp başka kurumlara geçirilen kişi ise toplam 3 ay 29 gün görevde kaldı.

Sayıştay raporuna göre, son 3 yılda yapılan atamaların incelenmesi sonucu özel kalem müdürlüğü kadrosu, sınavla atama yapılabilecek memuriyet kadrolarına sınavsız olarak atanma yeri olarak kullanıldı. Sadece hizmet gereği olarak kullanılması gereken özel kalem müdürlüğü kadrosuna 2 yıl içerisinde toplamda 7 kez atama yapıldı. Bu atamalarla özel kalem müdürlüğü kadrosuna getirilen 4 personel ise kısa bir süre sonra diğer kurumlara naklen atandı.

SEÇİM DÖNEMİ BOYUNCA ÇALIŞMALARI LAZIM

Sayıştay, “Kanun önünde eşitlik, kamu hizmetine girmede eşitlik ile liyakat ilkelerine aykırılık oluşturmamak adına özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri kişilerden veyahut mevcut memurlar arasından seçilmesi gerekmektedir” dedi.

Öte yandan, Afyonkarahisar Belediyesi norm kadrolarında görevli devlet memuru statüsünde çalışan personelin geçici olarak başka kamu kurumlarında görevlendirildiği ancak bu görevlendirme sürelerinde alınması gereken uygun görüşlerin Devlet Personel Başkanlığından alınmadığı da tespit edildi.