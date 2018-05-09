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AKP’li belediyeden İYİ Parti’nin standına engel

İYİ Parti standına yönelik bir engel de AKP'den geldi. İstanbul'da AKP’li Arnavutköy Belediyesi, İYİ Parti'nin stant açmasına izin vermedi.

android-time 21:39 9 Mayıs 2018
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AKP’li belediyeden İYİ Parti’nin standına engel
İYİ Parti standına yönelik bir engel de AKP'den geldi. İstanbul'da AKP’li Arnavutköy Belediyesi, İYİ Parti'nin stant açmasına izin vermedi.

Daha önce MHP’li olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğrayan İYİ Parti bu kez de AKP’nin engeliyle karşılaştı. Evrensel’in haberine göre İYİ Parti, belediyeye 4 Mayıs'ta başvurarak, 7-21 Mayıs tarihlerinde ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00-20.00 arasında stant açmak istediğini bildirdi. İYİ Parti’nin bu talebine belediyeden izin çıkmadı.

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Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran imzasıyla partiye verilen yanıtta, stant talebinin ‘oluşabilecek yoğunluk' nedeniyle reddedildiği ifade edildi. Belediyenin yanıtını, İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural Twitter hesabından paylaştı.

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Son güncelleme: android-time 21:4309.05.2018
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