AKP’li eski vekilden AKP grubuna tepki: Tiksiniyorum

AKP Samsun eski Milletvekili Musa Uzunkaya, TBMM’de yapılan AKP Grup toplantısına katıldı. Uzunkaya, grup toplantısı sırasında sosyal medyadan paylaştığı mesajı ile adeta ateş püskürdü. Uzunkaya, “An itibarıyla Ak Parti Grup toplantısındayım. Çok garip manzaralara geçmişte de alışmıştık. Ancak şimdi garip ötesi çirkinliklere şahit oluyor, affınıza sığınarak tiksindiğimi ifade etmek istiyorum” dedi. Bazı milletvekilleri ve adaylarının şehirlerinden tezahüratçı, şakşakçı getirdiğini söyleyen Uzunkaya, “Siyaset adamı vakur olmalı” derken; “İrtifa kaybediyoruz dikkat, dikkat” uyarısında bulundu.

Uzunkaya, katıldığı AKP Grup toplantısından sert mesajlar gönderdi. Facebook'taki profilinde önce grup toplantı salonundan fotoğraf paylaştı, ardından milletvekillerinin ve milletvekili adaylarının ”Şakşakçılarıyla salona geldiğini” belirterek, “Tiksiniyorum” dedi.

“İRTİFA KAYBEDİYORUZ”

Uzunkaya şunları yazdı:

“An itibariyle AK Parti Grup Toplantısı’ndayım. Çok garip manzaralara geçmişte de alışmıştık. Ancak şimdi garip ötesi çirkinliklere şahit oluyor, affınıza sığınarak tiksindiğimi ifade etmek istiyorum. Resmen mevcut vekillerle, ileriye dönük aday olmayı düşünenler şehirlerinden tezahüratçı, şakşakçı bir kısım dilim varmıyor … getirmişler. Ne olacak onlar için yapılan tezahüratlar, yeniden aday olmalarına imkan hazırlayacak. Siyaset adamı vakur ve olgun olmalı değil mi? İrtifa kaybediyoruz, dikkat dikkat!.. Allah Yardımcımız olsun”

Uzunkaya, 22. Dönemde AKP'den milletvekilliği yapmıştı. Uzunkaya'nın kardeşi Celal Uzunkaya da Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuş, daha sonra da Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına Müşavir olarak atanmıştı.