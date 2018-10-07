AKP’li isimden Erdoğan’ın makam aracıyla hatıra fotoğrafı!

Kızılcahamam’da yapılan AKP kampına katılan Kahramanmaraş eski milletvekili ve Aile eski Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun kocası Yıldırım Ramazanoğlu, sosyal medyadan ilginç bir fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mercedes makam arabasıyla fotoğraf çektiren AKP'li eski vekil, “Saygıdeğer büyüğümüzün bayraklı makam aracı önünde bir ‘Kızılcahamam hatırası' paylaşmak istedim” diye paylaştı.

KIZILCAHAMAM HATIRASI

24. Dönem milletvekilliği yapan Yıldırım Ramazanoğlu, kampın ikinci günü çektirdiği fotoğrafı, takipçileriyle şu şekilde paylaştı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladıktan sonra, birazdan geçeceğimiz toplantı salonu girişinde, Saygıdeğer büyüğümüzün bayraklı makam aracı önünde bir “Kızılcahamam hatırası” paylaşmak istedim. Toplantıların ve istişarelerin hayırlara vesile olması dileğiyle, yeni ufuklarımız için müşterek dua bekliyoruz, en içten selam ve dualarımızı sunuyoruz. Dr. Yıldırım Ramazanoğlu. (Not: Çok yoğun güvenlik nedeniyle sinyal kesici jammer’lar çalıştığından mesajım geç ulaşabilir)”