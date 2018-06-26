AKP’li Korgan Belediye Başkanı’ndan oy oranına göre hizmet

Ordu'da AKP'li Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, ilçedeki mahallelerin 24 Haziran'da Erdoğan'a verdikleri oy oranına göre hizmet alacağını Facebook hesabından paylaştığı listeyle açıkladı.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz şahsi Facebook hesabından, hazırladığı listeyi yayınladı ve “Değerli hemşerilerim, mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacaktır. Bilginize” notunu paylaştı.

Bu listeye göre yol yapımına, 24 Haziran seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren mahalleden başlanacak ve düşük oy veren mahallelere göre devam edilecek.

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ALEVİ MAHALLESİ EN SONA BIRAKILDI

24 Haziran seçimlerinde Korgan ilçesi genelinde Erdoğan'a verilen oy oranı yüzde 82.8 olarak gerçekleşti. Listede Erdoğan'a yüzde 97.3 oranına oy veren Terzi Mahallesi en üstte yer alırken ilçedeki tek Alevi mahallesi ise Erdoğan'a verdiği yüzde 16.54 oy oranıyla en sonda yer aldı.

İŞTE BAŞKAN’IN AÇIKLADIĞI O LİSTE;