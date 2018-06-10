AKP’li Özçelik’e sırtını döndü!

Türkiye'de partilerin seçim çalışmaları hızla devam ederken, seçim bölgelerinden AKP'li milletvekili adaylarına ilginç tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu tepkilerin sonuncusu Burdur’dan geldi. Burdur’dan AKP’nin aday gösterdiği ve AKP’li milletvekilleri ile Pensilvanya’ya giden vekillerden biri olan AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ilginç bir seçmen tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda Özçelik’in seçim propagandasını yaparken bir seçmenin Özçelik’e kayıtsızca sırtını döndüğü ve aldırış etmediği görülüyor.

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Giresun'da da AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün tokalaşma isteğini elindeki oyun kağıtlarını bırakmayıp yüzünü dönmeden kabul eden vatandaş gündem konusu olmuştu.