AKP’li Sağlık Komisyonu Başkanı’ndan başhekimlere: Bunlar sopalık

AKP Ordu Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız’ın TRT’de katıldığı bir programda başhekimler için 'bir takım aklı evveller' ve 'bunlar sopalık' ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Hastanesine gönderilen ‘Malzeme yok hayati riski olmayan ameliyatları yapmayın, yapanlara soruşturma açılır’ talimat belgesini Meclis’e taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu gurup toplantısında gündeme getirmiş, sonrasında böyle bir talimatın verildiğine dair haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamıştı. Sağlık Komisyon Başkanı Şener Yediyıldız talimatı doğruladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Ağır olmayan ameliyatları yapmayın ‘ diye bir talimat verildiği iddiasının yalan olduğunu söyleyip Kılıçdaroğlu’nu suçlamıştı

TRT'de yayınlanan bir programa katılan AKP Ordu Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız’a Sağlık Bakanlığı'nın acil olmayan durumlar dışında ameliyat yapılmaması konusunda yayınlanan genelge hatırlatılarak ‘Böyle bir tasarruf var mı?’ sorusu yöneltildi. Soruya, ‘Hastanede ağır ameliyatlar yapmayın diye resmi yazı yazmışlar servislere böyle birkaç tane belge var’ diye yanıt veren Yediyıldız, ‘Bunlar aklı evvel bir takım başhekimler. Aslında onlar tabiri mazur görün, sopalıkta ama maalesef öyle bir şey yok’ dedi.