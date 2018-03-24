AKP’li Tayyar’a yandaş saldırısı: Kaç promilliydin

FETÖ soruşturmalarının milyon dolarlık rüşvetle kapatıldığını öne süren AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’a yandaş yazardan sert eleştiri geldi. Tayyar’ın FETÖ’cülükle suçladığı Gaziantep Üniversitesi rektörü Ali Gür’ün eşi olan yazar Mehtap Yılmaz ‘’Kaç promil kafayla yumurtladın. Tayyar, yargı ve istihbaratı tehdit ve şantajla kontrol etmeye çalışıyor. DSP’den milletvekili adayı olabilmek için adındaki “Şeyh”i mahkeme kararıyla kestiren, yüksek manevra kabiliyetli 28 Şubatçı siyasi figür…’’ diye yazdı.

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, ”Önce bir bakalım bu iddia kimden zuhur etmiş… Kimden olacak? DSP'den milletvekili adayı olabilmek için adındaki “Şeyh”i mahkeme kararıyla kestiren, yüksek manevra kabiliyetli bir siyasi figürden… 28 Şubat sürecinde, “Refahyol Tutanakları” adlı bir kitap yazan ve o kitapta “Dine, dinselliğe yaslanan bir parti olan Refah Partisi, liderini Başbakanlık koltuğuna taşıdı. Bu gelişme rejim açısından tehlikeli bir dönemin başlangıcı oldu” diyen Şamil Tayyar'dan… Yani 28 Şubat'çı bir siyasi figürden” dedi ve şunları yazdı:

”5 Nisan 2011'de… “Bana göre Zekeriya Öz bir kahramandır. Demokrasilerde kahramanlara çok fazla ihtiyaç duyulmaz ama Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde zaman zaman kahramanlar ortaya çıkar. Zekeriya Öz tarihi bir misyon üstlenmiş ve yerine getirmiştir” diyen Şamil Tayyar'dan. Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları sırasında FETÖ tetikçiliği yapan, CIA belgeleriyle onlarca rütbeli asker ve vatansever insan hakkında yalan ve iftiralarla dolu onlarca “proje kitap” yazmış ve ceplerini ananaslarla doldurmuş olan Şamil Tayyar'dan… Yahu bu mahlûk daha geçenlerde benim için “Telefon numarasını ve e-mail adresini değiştirdi! Evinde böcek araması yaptırdı” diye üfürmedi mi? Üfürdü… E sonra da ben “bu iddiaları kanıtlamazsan şerefsizin önde gidenisin” dediğimde de rezil rüsva olmadı mı? Oldu… Helin Avşar'la kelepçecilik oynayacak derecede bir popülarite delisi”