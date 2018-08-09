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AKP’li Turan’dan ekonomi için ‘limon’ örneği

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Önceden 'Öğretmen limon satıyor' diye haberler olurdu şimdi var mı böyle bir haber? 'Dolar üç kuruş aratacak, Türkiye batacak' diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.

android-time 16:55 9 Ağustos 2018
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AKP’li Turan’dan ekonomi için ‘limon’ örneği
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Önceden 'Öğretmen limon satıyor' diye haberler olurdu şimdi var mı böyle bir haber? 'Dolar üç kuruş aratacak, Türkiye batacak' diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, partisinin genişletilmiş ilçe toplantısında partililerle buluşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Turan “Bize askeri darbelerle ayar veremeyenler ekonomik meselelere el attı, ama göreceksiniz bu da yoluna girecek. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi dış politikasını düzenleyen bir ülke. Önceden ne derlerse bu ülke yapmak zorundaydı, şimdi öyle değil. Artık ihracatta, NATO'da Türkiye ne der diye bakıyorlar. Biz İMF' li yılları biliyoruz. Önceden ‘Öğretmen limon satıyor’ diye haberler olurdu şimdi var mı böyle bir haber? ‘Dolar üç kuruş aratacak, Türkiye batacak’ diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.  Biz bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlarda bozulacak” diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 16:5709.08.2018
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