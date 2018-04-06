Son dakika! AKP’li Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısından sonra son dakika basın açıklamasında bulundu. Konuşmasında ana muhalefete yüklenen Ünal, "Sanatçılarımıza kullanılan ifadeler çok çirkin... bu devletin Cumhurbaşkanı ile vatan millet devlet aşkıyla Mehmetçiklerimize ziyarete gittiler. Terör sevicilere hamilik yapan 'Bir gerillayı oynamak istiyorum' diyen sanatçılara destek çıkan Kılıçdaroğlu'nun, bölgeyi temizleyen Mehmetçiklerimizi ziyaret etmekten neden rahatsız olduklarını biz çok iyi biliyoruz" dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında “Terör sevici Kılıçdaroğlu ve arkadaşları her gün bir hukuksuzluk uygulayıcısı ve eylemcisi gibi davranıyorlar.” dedi.Mahir Ünal’ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Sanatçılarımıza kullanılan ifadeler çok çirkin.

“Bu devletin Cumhurbaşkanı ile vatan millet devlet aşkıyla gittiler.”

‘Sarayın 15 Temmuzu, terör şehidi, 15 temmuz şehidi’ diye ayıran Kılıçdaroğlu, yine sarayın sanatçısı diye çirkin ifadeler kullanmıştır.

“Terör sevicilere hamilik yapan bir gerillayı oynamak istiyorum diyen sanatçılara destek çıkan Kılıçdaroğlu, bölgeyi temizleyen Mehmetçiklerimizi ziyaret etmekten neden rahatsız olduklarını biz çok iyi biliyoruz.”

“Bize hakaret eden bize küfür edenlerle biz nasıl kucaklaşacağız. Ak Parti hükümetini aşağılayanlarla biz nasıl anlaşacağız”

“Hadi muhalefet olarak sorumluluk almayabilirsin. Biz burada terörle mücadele edeceğiz, 15 Temmuz’un yaralarını saracağız. Terör sevici Kılıçdaroğlu’yla uğraşacağız”

“Bizlerde artık CHP’ye cevap vermekten, bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye böyle hukuksuz tehditkar, FETÖ ağzıyla konuşan muhalefeti haketmiyor… Atatürk’ün partisi bunu haketmiyor…”

“Terör sevici Kılıçdaroğlu ve arkadaşları her gün bir hukuksuzluk uygulayıcısı ve eylemcisi gibi davranıyorlar.”

Davanın nasıl açılacağına avukatlarımız karar verir. Bu ülkede adalet yok diyerek Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürenler. Hakim ve savcıların onuruyla oynayanlar. Neyin hesaplaşmasını yapacaklarmış.

ŞEKER FABRİKALARI

2012’de özelleştirmek için harekete geçilmiş ertelenmiş. Şimdi ise bugünde ihalesi yapıldı ve kamu ihale kurumunun şeffaf bir şekilde ihaleyi CHP hukuksuz diye bastılar. Bir ihaleye fesat karıştırmak diyebilir misiniz evet diyebiliriz. Bizden önceki özelleştirmelere bakın. Persdoneller kapının önüne konurdu. Biz milletin menfaitini korumak için düzenlemeler yaptık. İşçilerin geleceğini güvenceye aldık. CHP’nin bu konuda derdi şeker meker değil. Dertleri maalesef yaptığıdüşmanlığa sebep oluşturmaya çalışmak.”

“CHP ve HDP fikri düşünsel bir işbirliği var. Aynı terör örgütüne sempati duyuyorlar. HDP’nin hapiste olan eşbaşkanıyla görüşmelerini de yaptılar. Biz siyaseti gerçeğe uygun yapıyoruz. Onlar gibi çirkin bir dil kullanarak siyaset yapmıyoruz.”

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