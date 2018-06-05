AKP’li vekil Orhan Miroğlu’ndan AKP’yi karıştıracak mesajlar

Türkiye 24 Haziran erken seçimine doğru giderken, partilerden dikkat çeken siyasi çıkışlar gelmeye devam ediyor... 25. ve 26. Dönem AKP Milletvekili olan Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yine Miroğlu'nun hesabından paylaşılan mesajların sahte olduğu yönünde bir açıklama da yapıldı.

AKP Milletvekili Orhan Miroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a destek verdi. Miroğlu, önce, “Selahattin Demirtaş o cezaevinde olmayı hak etmiyor” diye yazdı sonrasında ise “Türkiye'nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır. Yoksa dağ, gençler için haklı bir seçenek olur” ifadelerini paylaştı. İŞTE O PAYLAŞIMLAR: ‘SAHTE HESAP’ AÇIKLAMASI Mesajların sosyal medyada kısa sürede paylaşılmasının ardından Miroğlu’nun hesabından bir açıklama yapılarak şu ifadeler kullanıldı: “Adım kullanılarak bir fake hesaptan, bana ait olmayan tweetler atılıyor. İtibar edilmemeli. Aday değilim, ama milletvekiliyim ve partimin başarısı için ilimde çalışmalarımı sürdürüyorum, işi gücü alçaklık olanlar elbette alçaklığa devam edip duracaklar”