AKP’li vekilden çok konuşulacak FETÖ itirafı

AKP’li vekil Ramazan Can'dan çok konuşulacak bir FETÖ itirafı geldi. 2013 yılındaki 17-25 Aralık operasyonlarına kadar, siyaset, ticaret ve bürokraside yükselmenin FETÖ ile işbirliğinden geçtiğini anlatan Ramazan Can, “Eğer burada bunun hesabını verecek olanlar varsa başta biz siyasetçiler olarak bizler vermek durumundayız” ifadelerini kullandı.

AKP'nin bir toplantısında konuşma yapan AKP Kırıkkale milletvekili ve 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha Kırıkkale 1'inci sıradan aday gösterilen Ramazan Can'dan, “17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokrasi yükselme o yolla oluyordu. O nedenle, eğer burada bunun hesabını verecek olanlar varsa başta biz siyasetçiler olarak bizler vermek durumundayız. İnsanları suçlamak durumunda değiliz” dedi.

Ramazan Can 2017 yılının Mayıs ayında da, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada AKP’nin FETÖ ile işbirliği yaptığını kabul itiraf etmişti. Can, “Buradan şunu söylemek istiyorum. Evet 17-25 Aralık’tan önce AK Parti bu yapı ile belki bazı uygulamaları beraber götürmüş olabilir” şeklinde konuşmuştu.