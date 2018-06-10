AKP’li vekilin elini sıktı istifini bozmadı!

Giresun’da seçim turuna çıkan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile bir vatandaşın tokalaşma anı Türkiye'nin seçim gündemine oturdu. Özellikle AKP'nin 'millet kıraathaneleri açacağız' vaadinden sonra çekilen fotoğrafta seçim çalışmaları için kıraathaneleri gezen AKP'li vekil vatandaşlara el uzattı. Bu sırada sırtı dönük halde vekilin elini sıkan bir vatandaş istifini bozmayarak oyununa devam etti. Bu durum akıllara Sinop'ta yaşamış ünlü felsefeci Kinik Diyojen'i getirdi. Diyojen Makedonya Kralı Büyük İskender’e söylediği unutulmaz sözle tanınır. Ünlü felsefeci güneşlenirken başına dikilen Büyük İskender'in 'Dile benden ne dilersen!’ sözlerine tarihe kazınan “Gölge etme başka ihsan istemem!” yanıtını verir.

27. dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylar Giresun'da seçim gezilerini sürdürüyor. AKP Giresun Milletvekili ve milletvekili adayı Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesinde gezilerine devam etti. Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Öztürk, kıraathanede oyun oynayan vatandaşların bulunduğu masaya geldiğinde ise bir vatandaşla tokalaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Bir elinde oyun kağıtları olan vatandaş diğer eliyle de tokalaşmak isteyen vekilin elini sıkınca ortaya ilginç görüntü çıktı. Bu görüntü ise sosyal medya da ilgi odağı oldu.