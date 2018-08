AKP’li Yavuz: Seçimi öne almak diye bir şey yok

AKP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi sonrası AKP Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ali İhsan Yavuz, Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Yavuz, hayal bile edemediği yerlerde bulunduğunu dile getirerek, “Seçimler erken mi değil mi tartışmasını çoktan geçtik. Artık erkene alınacak bir takvim de kalmış değildir. Zaten bizim kafamızda hiçbir zaman seçimleri erkene almak diye bir şey yok. O zaman seçimlerin yapılacağı tarih 31 Mart 2019 olarak kayıtlara geçebilir. Ne kaldı tam 7 ay, 7 ay nedir ki gerçi biz bir seçimi yaparız hemen arkasından diğer seçim hazırlıklarına başlarız ama bu sefer 7 ay kaldı ve bizim daha büyük başarılara ihtiyacımız var hem Sakarya hem Türkiye’de” dedi.

Yavuz, bazı mesajlar vermek istediğini kaydederek, şunları söyledi:

“Kesinlikle seçim Mart 2019’da yapılacaktır, öne almak diye bir şey yok ama hemen bu bayram ziyaretleriyle startımızı buradan vermiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Artık bir vites büyütün’ diye talimatlandırdılar her birimizi. Aday adaylık süreci başlamadan sahayı ısıtamayız. Aday adaylık süreçlerini ortaya çekip bu işlerle zamanımızı çarçur edemeyiz. Seçim çalışmalarına başladık ama belediyelerimizin yapacakları işler var, onlar işlerine motive olmuşlar. Dolayısıyla zamanı geldiğinde her bir arkadaşımızın ortaya çıkması ve genel merkezin seçenek şansını arttırması önemlidir ve bunu istiyoruz ama her şey yerinde ve zamanında olmalıdır”

AA