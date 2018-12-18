AKP’nin belediye başkanı adayları kimler oldu? İşte AKP’nin açıklanan belediye başkanı adayları tam liste…

Belediye seçimlerine kısa süre kaldı adım adım 31 Mart tarihindeki yerel seçimler yaklaşıyor. Mahalli seçimlerde aday gösterilecek isimler de yavaş yavaş belli oluyor. AKP birçok ildeki belediye başkan adayını açıkladı. AKP'nin İstanbul adayı için ise en büyük aday Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için resmi açıklama yapılmasa da aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AKP’nin belediye başkanı adayları adım adım belli oluyor, AKP ile MHP bazı illerde ittifak yaparak seçime giriyor. AKP Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa'da, MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın'da aday çıkarmayacak. AKP’nin açıklanan belediye başkanı adayları listesi şu şekilde;

AKP BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI LİSTESİ

Adıyaman belediye başkan adayı: Süleyman Kılınç

Amasya belediye başkan adayı: Cafer Özdemir

Antalya belediye başkan adayı : Menderes Türel

Ardahan belediye başkan adayı: Yunus Baydar

Artvin belediye başkan adayı: Mehmet Kocatepe

Batman belediye başkan adayı: Murat Güneştekin

Bayburt belediye başkan adayı: Fatih Yumak

Bitlis belediye başkan adayı: Nesrullah Tanğlay

Bolu belediye başkan adayı: Fatih Metin

Burdur belediye başkan adayı: Deniz Kurt

Bursa belediye başkan adayı: Alinur Aktaş

Denizli belediye başkan adayı: Osman Zolan

Diyarbakır belediye başkanı adayı: Cumali Atila

Düzce belediye başkan adayı: Faruk Özlü

Elazığ belediye başkan adayı: Şahin Şerefoğulları

Erzurum belediye başkan adayı: Mehmet Sekmen

Gaziantep belediye başkan adayı: Fatma Şahin

Giresun belediye başkan adayı: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane büyükşehir başkan adayı: Ercan Çimen

Hakkari belediye başkanı: Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş belediye başkan adayı: Hayrettin Güngör

Karabük belediye başkan adayı: Burhanettin Uysal

Kastamonu başkan adayı: Tahsin Babaş

Kayseri belediye başkan adayı: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale belediye başkan adayı: Mehmet Saygılı

Kırıklareli belediye başkan adayı: Burak Süzülmüş

Kilis belediye başkan adayı: Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli belediye başkanı: Tahir Büyükakın

Malatya belediye başkan adayı: Selahattin Gürkan

Nevşehir belediye başkan adayı: Rasim Arı

Niğde belediye başkanı: Emrah Özdemir

Ordu belediye başkan adayı: Hilmi Güler

Rize belediye başkan adayı: Rahmi Metin

Samsun belediye başkan adayı: Mustafa Demir

Sinop belediye başkan adayı: Ali Çöpçü

Şanlıurfa başkan adayı: Zeynep Abidin Beyazgül

Şırnak belediye başkan adayı: Mehmet Yarka

Tekirdağ belediye başkan adayı: Mestan Özcan

Yalova belediye başkan adayı: Yusuf Ziya Öztabak

Afyon belediye başkan adayı: Mehmet Zeybek

Ankara belediye başkan adayı: Mehmet Özhaseki

Balıkesir belediye başkan adayı: Yücel Yılmaz

Bingöl belediye başkan adayı: Erdal Arıkan

Çankırı belediye başkan adayı: Hüseyin Boz

Çanakkale belediye başkan adayı: Ayhan Gider

Eskişehir belediye başkan adayı: Burhan Sakallı

Hatay belediye başkan adayı: İbrahim Güler

İzmir belediye başkan adayı: Nihat Zeybekçi

Uşak belediye başkan adayı: Mehmet Çakın

Yozgat belediye başkan adayı: Celal Köse

Karaman belediye başkan adayı: Mahmut Sami Şahin

Konya belediye başkan adayı: Uğur İbrahim Altay

Mardin belediye başkan adayı: Mehmet Vecdi Kahraman

Muş belediye başkan adayı: Feyat Asya

Sakarya belediye başkan adayı: Ekrem Yüce

Sivas belediye başkan adayı: Hilmi Bilgin

Ağrı belediye başkan adayı: Savcı Sayan

Aksaray belediye başkan adayı: Evren Dinçer

Bilecik belediye başkan adayı: Nihat Can

Erzincan belediye başkan adayı: Cemalettin Başsoy

Edirne belediye başkan adayı: Koray Uymaz

Iğdır belediye başkan adayı: Adil Aşırım

Isparta belediye başkan adayı: Şükrü Başdeğirmen

Kars belediye başkan adayı: Ensar Erdoğdu

Kırşehir belediye başkan adayı: Yaşar Bahçeci

Kütahya belediye başkan adayı: Ahmet Sami Kutlu

Siirt belediye başkan adayı: Ali İlbaş

Tunceli belediye başkan adayı: Gökhan Arslan

Van belediye başkan adayı: Necdet Takva

Zonguldak belediye başkan adayı: Ömer Selim Alan

YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçim takvimini yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan seçim takvimine göre seçimlerin başlangıcı 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. Takvime göre YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak’ta ilan edecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak’ta çekilecek kurayla belirlenecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00’de askıya çıkarılacak, 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için 27 Ocak’ta YSK tarafından kura çekilecek. Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek. Takvime göre, ön seçim-aday yoklaması 10 Şubat Pazar günü yapılırken, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için de il seçim kurullarınca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek. Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı 21 Mart, seçim propagandasının sonu ise 30 Mart olarak belirlendi. YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.