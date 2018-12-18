AKP’nin belediye başkanı adayları kimler oldu? İşte AKP’nin açıklanan belediye başkanı adayları tam liste…

AKP’nin belediye başkanı adayları adım adım belli oluyor, AKP ile MHP bazı illerde ittifak yaparak seçime giriyor. AKP Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa'da, MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın'da aday çıkarmayacak. AKP’nin açıklanan belediye başkanı adayları listesi şu şekilde;
AKP BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI LİSTESİ
Adıyaman belediye başkan adayı: Süleyman Kılınç
Amasya belediye başkan adayı: Cafer Özdemir
Antalya belediye başkan adayı : Menderes Türel
Ardahan belediye başkan adayı: Yunus Baydar
Artvin belediye başkan adayı: Mehmet Kocatepe
Batman belediye başkan adayı: Murat Güneştekin
Bayburt belediye başkan adayı: Fatih Yumak
Bitlis belediye başkan adayı: Nesrullah Tanğlay
Bolu belediye başkan adayı: Fatih Metin
Burdur belediye başkan adayı: Deniz Kurt
Bursa belediye başkan adayı: Alinur Aktaş
Denizli belediye başkan adayı: Osman Zolan
Diyarbakır belediye başkanı adayı: Cumali Atila
Düzce belediye başkan adayı: Faruk Özlü
Elazığ belediye başkan adayı: Şahin Şerefoğulları
Erzurum belediye başkan adayı: Mehmet Sekmen
Gaziantep belediye başkan adayı: Fatma Şahin
Giresun belediye başkan adayı: Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane büyükşehir başkan adayı: Ercan Çimen
Hakkari belediye başkanı: Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş belediye başkan adayı: Hayrettin Güngör
Karabük belediye başkan adayı: Burhanettin Uysal
Kastamonu başkan adayı: Tahsin Babaş
Kayseri belediye başkan adayı: Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale belediye başkan adayı: Mehmet Saygılı
Kırıklareli belediye başkan adayı: Burak Süzülmüş
Kilis belediye başkan adayı: Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli belediye başkanı: Tahir Büyükakın
Malatya belediye başkan adayı: Selahattin Gürkan
Nevşehir belediye başkan adayı: Rasim Arı
Niğde belediye başkanı: Emrah Özdemir
Ordu belediye başkan adayı: Hilmi Güler
Rize belediye başkan adayı: Rahmi Metin
Samsun belediye başkan adayı: Mustafa Demir
Sinop belediye başkan adayı: Ali Çöpçü
Şanlıurfa başkan adayı: Zeynep Abidin Beyazgül
Şırnak belediye başkan adayı: Mehmet Yarka
Tekirdağ belediye başkan adayı: Mestan Özcan
Yalova belediye başkan adayı: Yusuf Ziya Öztabak
Afyon belediye başkan adayı: Mehmet Zeybek
Ankara belediye başkan adayı: Mehmet Özhaseki
Balıkesir belediye başkan adayı: Yücel Yılmaz
Bingöl belediye başkan adayı: Erdal Arıkan
Çankırı belediye başkan adayı: Hüseyin Boz
Çanakkale belediye başkan adayı: Ayhan Gider
Eskişehir belediye başkan adayı: Burhan Sakallı
Hatay belediye başkan adayı: İbrahim Güler
İzmir belediye başkan adayı: Nihat Zeybekçi
Uşak belediye başkan adayı: Mehmet Çakın
Yozgat belediye başkan adayı: Celal Köse
Karaman belediye başkan adayı: Mahmut Sami Şahin
Konya belediye başkan adayı: Uğur İbrahim Altay
Mardin belediye başkan adayı: Mehmet Vecdi Kahraman
Muş belediye başkan adayı: Feyat Asya
Sakarya belediye başkan adayı: Ekrem Yüce
Sivas belediye başkan adayı: Hilmi Bilgin
Ağrı belediye başkan adayı: Savcı Sayan
Aksaray belediye başkan adayı: Evren Dinçer
Bilecik belediye başkan adayı: Nihat Can
Erzincan belediye başkan adayı: Cemalettin Başsoy
Edirne belediye başkan adayı: Koray Uymaz
Iğdır belediye başkan adayı: Adil Aşırım
Isparta belediye başkan adayı: Şükrü Başdeğirmen
Kars belediye başkan adayı: Ensar Erdoğdu
Kırşehir belediye başkan adayı: Yaşar Bahçeci
Kütahya belediye başkan adayı: Ahmet Sami Kutlu
Siirt belediye başkan adayı: Ali İlbaş
Tunceli belediye başkan adayı: Gökhan Arslan
Van belediye başkan adayı: Necdet Takva
Zonguldak belediye başkan adayı: Ömer Selim Alan
YSK SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçim takvimini yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan seçim takvimine göre seçimlerin başlangıcı 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. Takvime göre YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak’ta ilan edecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak’ta çekilecek kurayla belirlenecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00’de askıya çıkarılacak, 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için 27 Ocak’ta YSK tarafından kura çekilecek. Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek. Takvime göre, ön seçim-aday yoklaması 10 Şubat Pazar günü yapılırken, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için de il seçim kurullarınca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek. Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı 21 Mart, seçim propagandasının sonu ise 30 Mart olarak belirlendi. YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.
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