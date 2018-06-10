AKP’nin halka para dağıttığı iddia edildi

Seçimlere az bir süre kala AKP ile ilgili vahim bir iddia bulunuldu. Gebze'nin Mevlana Mahallesi'nde AKP'lilerin halka para dağıttığı ileri sürüldü. Yaşanan olayla ilgili bir de video yayınlandı.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. Gebze’nin Mevlana Mahallesi’nde çekilen bir videoda AKP’nin halka para dağıttı ileri sürüldü. Görüntülerde, vatandaşların uzun bir kuyruk oluşturduğu görülüyor. Alanda bulunan vatandaşlardan biri de videoda, “Para dağıtıyorlar, Ak Parti, Erdoğan” dediği görülüyor. Yaşanan olaya İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Ağrıel de tepki gösterdi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ağırel, “Gebze Mevlana Mahallesi… Videoda ki teyze AKP'nin para dağıttığını söylüyor. 24 Haziran'da kaybetme korkusu neler yaptırıyor değil mi? Sayın Savcılar bu suç değil midir?” mesajını paylaştı.