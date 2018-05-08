AKP’nin reklam müziği “Senin Allah’ın öldü” isimli eser çıktı

Türkiye seçim gününe hızla yaklaşırken partilerin reklam filmleri de televizyonlarda görülmeye başladı. Kuşkusuz en dikkat çeken ise AKP'nin "Türkiye vAKti" sloganıyla başlattığı reklam filmi oldu. Çünkü reklamın fonunda çalan müzik "Your God is dead" yani "senin Allah'ın öldü" isimli eserin ta kendisi.

AKP’nin “Türkiye VAKti” sloganı ve “Gel! Birlikte olsun” mottosu ile yayınlanan reklam filminde, ABD ve Fransa gibi ülkelerin sancılı modernleşme ve gelişme süreçlerine vurgu yapıldı.

OdaTv”nin haberine göre; reklamda milletlerin ve devletlerin tarihte farklı sancılı süreçlerden geçtiğine değinilirken, “şimdi elini uzat” çağrısı ile Türkiye’ye birlikte ve beraberlik çağrısı yapılarak, geçmişi ile barışık şekilde geleceğe yürüyen Türkiye’nin bolluk ve refaha kavuşacağı mesajı verildi. Reklam filminde Atatürk’ün görselleri de kullanılırken “Türkiye VAKti” sloganındaki “A” ve “K” harflerinin farklı renkte yazıldı.

Ancak reklam müziği, epik oyun ve animasyon müzikleri yapan Really Slow Motion’a ait “Your God is dead” yani “Senin Allah’ın öldü” adlı eserle bire bir aynı.

İşte O reklam ve müziğin orijinali