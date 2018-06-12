AKP’nin seçim sonrası vaatleri…

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken AKP'den vatandaşa OHAL'in kaldırılmasından, bedelli askerliğe kadar birçok vaat geliyor...

BEDELLİ ASKERLİK

Binali Yıldırım, dün katıldığı canlı yayında bedelli askerlik için yeni açıklamada bulunarak şartların oluştuğunu vurguladı. Yıldırım, ‘Bir birikim var bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım. Bence şartlar oluştu.’ dedi.

OHAL KALKIYOR

Cumhurbaskanı Erdogan, 7 Haziran’da katıldığı ortak yayında 24 Haziran seçimlerinin ardından olaganüstü halin masaya yatırılacagını vurguladı, “kabineyi kurduktan sonra da çalışma başlatacağız” dedi. Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız.

EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs’da Ankara’da eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, ‘Kurdaki dalgalanma ekonomik gerçeklerle uyumlu değil; seçimden sonra tedbirlerimizi alacağız’ dedi.

9 BİN LİRANIN ALTINDA KAZANCI VARSA VERGİ ÖDEMEYECEK

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Haziran’da Edirne ve Lüleburgaz’da mitingler düzenledi. Başbakan, bu yıl 9 bin liradan az kazanan esnaftan vergi alınmayacağını söyledi.

MİLLET BAHÇELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Mayıs’da TRT canlı yayınında, seçimlerden sonra “Bazı illerimizde ‘Millet Bahçeleri’ kuracağız.” dedi.

MİLLET KIRAATHANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran’da Hatay’da yaptığı konuşmada ülkenin dört yanında millet kıraathaneleri kuracaklarını açıkladı. Erdoğan 8 Haziran’daki Kayseri mitinginde de yine projeden bahsetti ve gençlerin bu mekanlarda ders çalışacağını belirtti: Millet Kıraathaesi’ndeki kekler ve çaylardan ücret almak yok. Gençlerimiz kekini alacak, çayını, kahvesini alacak, interneti olacak. Oturacak dersini çalışacak