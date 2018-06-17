Erdoğan AKP’nin Yenikapı mitinginde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24 Haziran seçimleri kapsamında gerçekleştirdiği İstanbul mitinginde konuştu. Erdoğan, "Batı 24 Haziran'a bakıyor. Neyi bekliyor Batı, 'Acaba Erdoğan nasıl çökecek?'" ifadelerini kullandı.

AKP tarafından Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilen “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılacak vatandaşların alana girişleri saatler öncesinden başladı.

Mitingin alanı konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. “Büyük Türkiye Güçlü Lider İster” yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler asıldı. Alana “Büyük Türkiye Güçlü Lider İster” yazılı dev pankartla AKP ve Türk bayrakları da asıldı.

Güvenlik noktalarından alana girenlere AKP ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtıldı. Öte yandan alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor. Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu. Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katıldı..

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

“Bugün babalar günü. Anneler, babalar hepsi bir arada inşallah. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boynu bükük geçiren tüm evlatlarımıza sesleniyorum: Sizin 81 milyon babanız var. Biz de en baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz inşallah. Bugün Ramazan Bayramı’nın 3. günü. Onun bize verdiği aşkla inşallah 6 günü başarıyla sürdüreceğiz.

Kışın soğuna, yazın sıcağına aldırmadan vatanın güveni için nöbet tutan askerlerimizi selamlıyorum. 21 yaşında bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet’in yaşıtları bu gençleri selamlıyorum. 7 Haziran’dan beri sandıklara koşan gurbetçilerimizi selamlıyorum.

Bu mübarek günde Rabbim’den bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını dua ediyorum. Hazır mıyız İstanbul? 24 Haziran’da kükremeye var mıyız?”

“SOYGUNLARDAN BAHSEDİYOR”

Erdoğan, “Ben inanıyorum, İstanbul’da bu iş bitmiş, İstanbul Allah’ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem… Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.” dedi.

“16 SENEDE YEPYENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTURDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Nasıl 4,5 yılda İstanbul’u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk.” dedi.

“YASLI ADAYI DEMOKRASİ ADASINA ÇEVİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaslı ada vardı ya, o yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na çeviriyoruz. O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız?” ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, “Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de…” diye konuştu.

MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elazığ’da yaklaşık 26 dönümlük yeri, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar ilk taslağı bize getirecek. Orayı da Elazığ’a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız.” dedi.

“HAVSALAN BÖYLE BİR HAVALİMANI ALIYOR MU?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Muharrem senin havsalan böyle bir havalimanını (İstanbul Yeni Havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. ‘Ne işimiz var bizim havalimanıyla’…Kanal İstanbul…’Ne işimiz var ‘diyor bizim Kanal İstanbul’la..Hale bak hale…” diye konuştu.

HIZLI TREN HATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ihalesine, 2018 sonunda çıkılacak. 2022 yılında tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz.” ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, “Ben yaptıklarımızı konuşuyorum, hayal üretmiyorum.” dedi.

“ADALAR’DAKİ ATLAR KURTULACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalar’daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayvanseverler, ister ev, ister sokak… Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atmamız gereken çok çok önemli adımlar var, fakat burada artık sizlerden bir destek arıyorum. Çünkü güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanı ister.” diye konuştu.

“DERS VERMEYE HAZIR MIYIZ?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı 24 Haziran’a bakıyor. Neyi bekliyor Batı, ‘Acaba Erdoğan nasıl çökecek?’ dedi. Erdoğan, “İstanbul, CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir.” ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(İnce) Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı?” şeklinde konuştu.

KAMU ÇALIŞANLARINA KIYAFET DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muharrem İnce kalkmış din eğitimi, din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor, çok enteresan. Daha dün kamuda çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili AK Parti ile MHP’nin 411 oyla Meclis’ten geçirdiği düzenlemeyi genel başkanıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiren sen değil misin bay Muharrem? Siz ne zamandan beri tereciye tere satmaya başladınız. Dürüst olun dürüst. Daha düne kadar imam hatiplere de diğer okullarda verilen din derslerine karşı çıkan siz değil misiniz?” diye konuştu. AA