AKP’nin Yenikapı mitingi

AKP'nin İstanbul mitingi Yenikapı'da bulunan alanda gerçekleştiriliyor. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan kürsüye gelmesi bekleniyor.

MİTİNGTEN NOTLAR

AKP tarafından Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılacak vatandaşların alana girişleri saatler öncesinden başladı.

Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. “Büyük Türkiye Güçlü Lider İster” yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı. Alana “Büyük Türkiye Güçlü Lider İster” yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.

Güvenlik noktalarından alana girenlere AKP ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtıldı. Öte yandan alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor. Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu. Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılıyor.