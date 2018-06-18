AKP'nin Yenikapı mitinginden ayrıntılar

Seçimlere bir hafta kala AKP, Yenikapı'da miting düzenledi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Bu mübarek günde Rabbim'den 24 Haziran'da bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum." dedi. Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik ise "İleri geri bol bol yalanlar konuşuyor. Hayatınızda zaten bir şey yok. Gereğini zaten bir hafta sonra yapacağız" dedi
Reuters Haber Ajansı ise on binlerce insanın katıldığı mitingi dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu.