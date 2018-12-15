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Aksaray’da çıkan yangında 31 kişi dumandan etkilendi

Aksaray’da 6 katlı bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 12’si çocuk 31 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Aksaray’da çıkan yangında 31 kişi dumandan etkilendi
Aksaray’da 6 katlı bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 12’si çocuk 31 kişi hastaneye kaldırıldı.

Büyük Bölcek Mahallesi 2410 sokaktaki Dursun Söyler Apartmanı’nın giriş kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangında apartmanın giriş katında bulunan elektrikli bisiklet, çocuk arabası ve bazı eşyalar alev alırken, çıkan duman kısa sürede içeriye yayıldı. Duman nedeniyle apartmanda oturan çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri çocuklarını battaniyelere sararak, balkon ve pencerelere çıktı.

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Olay yerine çağrılan İtfaiye ve AFAD ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu birçok kişiyi binanın balkon ve pencerelerinden kurtardı.

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Bu sırada dumandan etkilenen 12'si çocuk, 31 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Durumu hafif olanlara acil servis ekipleri olay yerinde müdahale etti.

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Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

AA

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