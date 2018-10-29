Akşener 1. Meclis’ten seslendi: Devlet korsan gösteri yapamaz

İYİ Partililer, Genel Başkan Meral Akşener'le birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 1. Meclis'te partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada İstanbul'da yapılacak Cumhuriyet Resepsiyonuna tepki gösteren Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara’dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet Korsan gösteri yapamaz. Bugün herkes kendi geleneğinin önüne çıkıyor. Mücahit gelip müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında Ankara’da olacağız." dedi

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nun İstanbul’daki havalimanı açılışında yapılmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 40 milletvekiliyle birlikte 1. Meclis önünden seslendi.

İYİ Partililerle buluşan Meral Akşener, “Bir kez daha tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır” şeklinde konuştu. Yapılan duaların ardından kısa bir açıklamada bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Bugün sahip olduğumuz en büyük kıymetlerden Cumhuriyetimiz 95. Yaşına giriyor kutlu olsun.

Bizler Birinci vazifemizin Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak olduğunun bilincindeyiz. Bazılarını Cumhuriyetle barıştıramadık. Birazdan Cumhuriyetin bir geleneği olan resmi törenlere katılacağım. Akşam'da Cumhuriyet resepsiyonunda olacaktım. Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil o yüzden bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız.

Bir kez daha tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapamaz. Bugün herkes kendi geleneğinin önüne çıkıyor. Mücahit gelip müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında Ankara'da olacağız.”