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Akşener: 15 milletvekilini Kılıçdaroğlu’ndan ben istedim

Halk Arenası'na konuk olan Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Akşener, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini Kılıçdaroğlu'ndan kendisinin talep ettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
android-time 00:11 19 Mayıs 2018
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Halk Arenası'na konuk olan Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Akşener, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini Kılıçdaroğlu'ndan kendisinin talep ettiğini söyledi.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası’na katılan Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP’den İYİ parti’ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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15 MİLLETVEKİLİNİ BEN TALEP ETTİM

Türkiye’deki yargı sistemine vurgu yapan Akşener, “Ben sayın Kılıçdaroğlu’ndan 15 milletvekilini istedim. O arkadaşları talep etme nedenim; biz tüm şartları yerine getirmiştik. Yargıtay yazı yazdı, seçime girebilir diye. YSK toplandı 5’e 5 karar veremedi. Yargıya güvenimiz olmadığı için işi şansa bırakmamak için Sayın Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerini talep ettim. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. YSK süreçten sonra bizim seçimlere girebileceğimizi açıkladı. Bu ülkenin cumhurbaşkanlığı görevini yürüten zat ise çıkıp YSK’ya ‘neden Cumartesi günü karar vermediniz’ dedi.” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 00:1619.05.2018
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