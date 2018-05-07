Akşener: 5 milyon kişinin kredi borcunu satın alacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'den açıklamalarda bulundu. Akşener "Vatandaşın borcunun artmasına önlem olarak Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız" dedi.

Akşener Twitter üzerinden şunları kaydetti;

“Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuracağız.

30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.

Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur.

Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın, ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80'ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler.

Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.

Türkiye Dayanışma Fonu için bir defalık harcayacağımız 8 milyar lira, 2018 bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor. Yani, Mehmet Şimşek'in taşıt ve hizmet binası kiralamaları için zamanında, “fındık-fıstık parası” dediği rakam kadar.

Size söz veriyorum 25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım. Borç kaderiniz değil. Sileceğiz. Kurtulacaksın. “