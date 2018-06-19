Akşener: Başkan yardımcılarım İnce ve Karamollaoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını ve Muharrem İnce ile Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı. Akşener, ‘’Kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım” dedi.

Akşener, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Yazarlar, Akşener'e ‘Anne' diye hitap etti. Akşener en sevdiği lakabın ‘anne' olduğunu söyleyerek sözlük kullanıcılarına “Oğlum da müsaade ediyor. Anne diyebilirsiniz” dedi.

TARZAN ZORDA ABBAS YOLCU

Akşener, havuz medyasından kendisine program teklifi gelmediğini belirterek, “Gelseydi de çıkmazdım. Saray’ın ekranlarına çıkmak yerine milletin kalbinde olmayı tercih ederim” dedi. ‘'Bir grup gazeteci, yazar, siyasi vs, AKP ve Erdoğan kaybederse iç savaş çıkar algısı yaratmaya çalışıyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise “Bu yaratılmaya çalışılan algının sebebi tarzan zorda, Abbas yolcu” yanıtını verdi.

KABUL EDERLERSE BİRLİKTE ÇALIŞIRIM

“İkinci tura sizin kalmanız durumunda Sayın İnce ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı veya Sayın İnce kalırsa sizin ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı konusuna bakışınız nedir?” sorusuna Akşener ‘'2. tura ben kalacağım ve elbette kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım” dedi. Akşener ‘'2. tura İnce'nin kalması halinde destek verir misiniz?” sorusuna da “Ben bu soruya ‘evet' cevabını vermekten yoruldum. Ama ben kalacağım” diye yanıt verdi.

DUMAN, PAŞA, ŞEKER, PIRTIK…

Akşener ‘'Tayyip Erdoğan'a rakip olmak nasıl bir duygu?'' sorusuna ‘'Harika bir duygu. Hele yenmek daha da harika bir duygu'' derken, ‘'Kaç adet evcil hayvanınız var, isimleri ne? Onlara karşı olan hislerinizi öğrenmek de güzel olurdu'' diyen bir yazara da ‘'Epeyce çok. Badem, Duman, Şirin, Paşa, Şeker adlı kedilerimiz var. Koska vardı maalesef öldü. Ayrıca sokakta baktığımız Şanslı, Gece, bir de Pırtık adında köpeklerimiz var'' cevabını verdi.