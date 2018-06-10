Akşener: Milletin adamı diyorlar ama…

İyi Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener bugün Manisa ve İzmir’de vatandaşlara buluşuyor. İlk mitingini Bergama’da gerçekleştiren Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi. Akşener, “Her seçimde seçmeni aşağılayan Erdoğan artık seçmene yalvarıyor” diye konuştu. Türkiye’nin tarımda dışa bağımlı hale getirilmesinin bilinçli olarak yapıldığını öne süren Akşener, “Geleceğin savaşları gıda ve su sebebiyle çıkacak. Tarımın çökertilmesi ve dışa bağımlı hale gelinmesinin bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum” dedi. Akşener, “Bana projelerimin kaynağını soruyorlar; kaynak hırsızların cebinde” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener seçim turunu İzmir ve Manisa'da sürdürüyor. Akşener ilk mitingini saat 14:00'te İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla karşılanan Akşener'e kadınlar çok sayıda yemeni hediye etti. Akşener, mitingi izlemeye gelenlere, aşırı sıcağa rağmen kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, oruç ağızla buradasınız, bu benim için çok büyük vebal, hakkınızı helal edin” diye seslendi. Topluluğun “Helal olsun” karşılığı üzerine Akşener “Hepinizden Allah razı olsun. Gittiğimiz her yerde bizi böyle karşılıyorsunuz. Milletime, hele kadınlara son nefesime kadar şükran duyacağım” dedi.

“ERDOĞAN AŞAĞILADIĞI SEÇMENE ARTIK YALVARIYOR”

Akşener, “Bazen düşünüyorum, bana ‘Çık yola, yürü' demeseydiniz, ben de evde oturuyor olsaydım, şu anda nasıl bir seçim yapılıyor olurdu” diye sordu. “Meydanlar şenlendi, en önemlisi sayın Erdoğan'ın ikinci tura kalacağı kesinleşti. Her seçimde üst perdeden ‘Al ananı git' gibi sözlerle aşağıladığı seçmene yalvarıyor. İşte bu da bana büyük bir mutluluk veriyor. Artık ‘Lütfen' diyor” ifadelerini kullandı. Akşener şöyle konuştu:

“SARAY'IN EKRANLARI YERİNE MİLLETİN GÖNLÜNDEYİM”

“İnanıyorum ki Millet İttifakı Meclis'te çoğunluğu alacak ve Cumhurbaşkanlığı'nda da ikinci turda muhteremin (Erdoğan'ın) karşısında beni bırakacaksınız. Bu ihtimalden hoşlanmadığı için benimle ilgili tek kelime etmiyor benim de çok hoşuma gidiyor. Bir kadından ne kadar korktuğunu gösteriyor. Televizyonlarda uygulanan karartmanın herkes tarafından bilindiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ben sarayın ekranları yerine milletin gönlünde olmayı tercih ediyorum. Ben havuz medyasıyla hemhal olmak yerine meydanlarda milletimle hemhal olmak istiyorum. Biz bunları geçmişte yaşadık. Rahmetli Demirel'i konuşturmayan, hayvan pazarında konuşturan valiler oldu. Rahmetli Türkeş'e yer vermeyen valiler oldu. Ne oldu? Valiler gitti, onlar geldi. Çünkü güvendiğiniz tek şey milletiniz ise o sizi asla yalnız bırakmaz.”

“SEN KİM, MİLLETİN ADAMI OLMAK KİM”

“Şimdi en çok neye gülüyorum biliyor musunuz? Tayyip beye ‘Milletin adamı' diyorlar. Yahu, bir kamyon korumayla geziyorsun. Vatandaş tokalaşmaya gittiğinde polislere silahlarını çıkarttırıyorsun. Sen nasıl bir başkomutansın? Sen milletinden korkuyorsun. Milletin adamı olmak kim, sen kim? Hadi oradan be! Milletin adamı 1150 odalı saray yaptırmaz. Çocuklarının gemicik filoları olmaz. ‘Sadece bir yüzüğüm var. Bu yüzüğün dışında Tayyip Erdoğan zengin olursa bilin ki hırsızlık yapmıştır' diye kendi dedi.”

“HER ŞEYİN İTHALATA BAĞLANMASI BİLİNÇLİ YAPILDI”

“Çiftçinin durumu malum. 1 litre süt ile 1 kilo yem alamıyorsunuz. 4 litre sütle 1 litre mazot alamıyorsunuz. Çifti tarlaya küstü, ahırlar boşaldı. Türkiye buğday, saman, soğan, sarımsak, mercimek, et, hayvan ithal eden, aklınıza ne gelirse ithal eden bir ülke oldu. Geleceğin savaşları iki sebepten çıkacak: Birisi gıda, diğeri su. Ben her şeyin ithalata bağlandığı bir Türkiye'yi o hale getirmekten cehaletten, bilgisizlikten, beceriksizlikten kaynaklandığını düşünmüyorum. Özellikle yapıldığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde Türkiye gıda ve tarım ithalatını bitireceğim, üretime ve ihracata geçeceğim.”

“VAATLERİMİN KAYNAĞI HIRSIZLARIN CEBİNDE”

Türkiye'de yüzde 11 işsizlik var. Her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız, fabrika açacağız. Özellikle gençlere ve kadınlara istihdam yaratacağız. İş buluncaya kadar ayda 500 TL vatandaşlık maaşı vereceğiz. Ona da hopladılar; kaynak neredeymiş? Söyleyeyim; o kaynaklar hırsızların cebinde.

“ERDOĞAN HASTALANAN VATANDAŞI MÜŞTERİ OLARAK GÖRÜYOR”

453 milyar dolar borçlandılar. 70 milyar dolarlık fabrika satıldı. 16 yılda hepinizin cebinden 2 trilyon dolar para toplandı. Bergamalı'nın cebine ne girdi? Hiçbir şey… Şehir hastaneleri yapıldı, yandaş müteahhidin cebine… Hasta garantisi verildi, yandaş müteahhide. Sayın Erdoğan bir televizyon programında ‘Hastaneler müşteriyle dolup taşacak' dedi. Hastalanan vatandaşı müşteri olarak görüyor. Yani siz hastalanın yandaş kar etsin. Siz hastalanmasanız bile yandaş müteahhide verilen garanti nedeniyle cebinizden para ödeyeceksiniz. Köprülerde, tüp geçitlerde olduğu gibi.”

“KANAL İSTANBUL PROJESİ'NİN KAYNAĞI VE FAYDASINI AÇIKLA”

“Bir çılgın projesi vardı; Kanal İstanbul. Bir baktık, 65 milyar dolara çıkıyor. Sayın Erdoğan'a şu soruyu sormaya devam edeceğim: 65 milyar dolarlık kaynağı nereden bulacaksın? Bu projenin faydası, getirisi ne olacak?”

“YENİ ÇILGIN PROJESİ KIRAATHANE”

“Bir baktık, yeni bir çılgın proje, çıka çıka adam kıraathane yapacakmış. Çok enteresan. Orayı da mı yandaş müteahhide yaptıracak, oraya da mı müşteri garantisi verecek. Yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Devlet kıraathane yapar mı?”

“TRT'Yİ SATACAĞIM, GENÇLERE İŞSİZLİK MAAŞI VERECEĞİM”

“TRT'yi satacağım. Çünkü çiftliğe dönmüş. Yıllık 2.5 milyar Türk Lirası sizden çıkan para. Bir sürü ahmağa para aktarılıyor. Seyretmediğiniz dizilerin parasını siz ödüyorsunuz. TRT'nin özelleştirilmesinden gelecek parayla gençlere vatandaşlık maaşı ödeyeceğim. Çarpmayı, çalmayı, israfı önleyeceğim.”

“ENGELLİLERE ÖZEL OKULLARA YAPACAĞIZ”

“Emekliler üzerindeki muayene ve ilaç katkı payını kaldıracağız. Engellilere özel okullar açacağız. Kendi ailemde de engelli var. Onları ve annelerini çok iyi anlıyorum. Norveç'te, Finlandiya'da otizmli çocuklarla bilgisayar kodu yazdırılıyor, acayip para kazanıyorlar. Bunun yolunu açacağım. Biz Türkiye'ye iyi geldik. Biz sayın Erdoğan ve arkadaşlarına da iyi geldik. Atatürk diyemiyorlardı, demeye başladılar. Milli bayramlarda hastalanan arkadaşlar İyi Parti kurulduktan sonra turp gibi iyileştiler.”

AKŞAM İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA

Bergama'nın ardından Manisa'ya geçen Akşener, buradan İzmir'in Tire ilçesine geçecek. Akşener akşam iftar saati 20:41'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda mitingini yapacak.