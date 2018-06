Akşener: Milletin adamı diyorlar ama…

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bergama'da vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda il ziyaretlerini sürdüren Akşener’in bugünkü durağı ise İzmir Bergama.Akşener’i miting alanında binlerce Bergamalı karşıladı.

Renkli görüntülerin yaşandığı miting alanında kadınların ve gençlerin yoğun katılımı dikkat çekerken, alanda sık sık “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları atıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener, “Bu sıcakta oruç ağızla buradasınız bu benim için büyük vebal hakkınızı helal edin” dedi.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Milletime hele kadınlara ölünceye kadar şükran duyacağım. (Kadınlardan ‘Cumhurbaşkanı Akşener' sloganları) Kadınların irfanı devreye girdi İYİ Parti'yi kurduk, ben de Cumhurbaşkanı adayı oldum. Meydanlar şenlendi, adaylar çoğaldı. 2. Tura kalacağı kesinleşen Sayın Erdoğan, bugün millete yalvarıyor, ‘lütfen' diyor. Yuhalamıyoruz biz 24 Haziran'da gereğini yapıyoruz. Bana gelirken arkadaşım sordu ‘daha evvel geldiniz mi?' diye ben daha önce çok geldim ama ilk defa böyle kalabalık ve heyecanla karşılanıyorum.”

“MİLLETİN ADAMI DİYORLAR!”

“Millet ittifakı Meclis'te çoğunluğu alacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. Tura beni bırakacaksınız. Bu ihtimalden hoşlanmadığı için sesini çıkaramıyor bu da benim hoşuma gidiyor.

Ben mitinglerimizi göstermelerini beklemiyorum. Sarayın ekranları yerine milletin gönlünde olmak istiyorum.Geçmişte biz bunları yaşadık. Rahmetli Demirel'i konuşturmayan, Türkeş'e yer vermeyen Valiler oldu ne oldu? Valiler gitti onlar geldi.En çok neye gülüyorum biliyor musunuz? Tayyip Bey'e ‘milletin adamı' diyorlar. Yahu onlarca korumayla geziyorsun sen milletinden korkuyorsun sen nasıl lidersin nasıl Başkomutansın. Hadi oradan be. Sen milletinden korkuyorsun.Soruları önceden verilmiş gazetecilerin önünde duran milletin adamı.Çiftçinin durumu malum. 4 litre sütle 1 litre mazot alamıyorsunuz. Tarlaya küstü insanlar ben bunların bilerek yapıldığını düşünüyorum. Et ve saman aynı anda ithal ediliyor. Her şey ithal edilir oldu. Ben her şeyin ithalata bağlanmasını cehaletten yapıldığını düşünmüyorum.Herkes gibi bizimde söylediklerimiz projelerimiz var. Bizimle dalga geçtiler, çılgın projemiz yok diye. Biz diyoruz ki, Türkiye'de yüzde 11 işsizlik var. Bunların yüzde 36'sı genç. Bunu indirmek zorundayız. Her yıl 50 milyon dolarlık yatırım ile fabrika açacağız ve istihdam yaratacağız diyorum. Soruyorlar bana ‘Kaynak nerede?'”

“ONU DA MI YANDAŞLARA YAPTIRACAKSINIZ?”

“Türkiye'nin kaynakları hırsızların cebinde. 453 milyar dolar borçlandılar, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Peki, Bergamalı'nın cebine ne girdi? Hiçbir şey.Bir çılgın projeleri var. Bir baktık 65 milyar dolar gideri var. Soruyorum ‘Kaynağı nereden buluyorsun, bu projenin ülkeye geliri ne olacak?' bunu sormak kimsenin aklına gelmemiş ama ben soracağım. Bir çılgın projesi daha var. Adam kıraathane yapacak. Ona da mı garanti vereceksiniz? Onu da mı yandaşlara yaptıracaksınız?”Konuşmasının ardından İYİ Parti İzmir milletvekili adaylarını sahneye davet eden Aşener, “Milletvekillerimizi size emanet ediyorum. Aynı zamanda kendime de oy istiyorum. 24 Haziran günü sandığa gittiğinizde şu soruyu kendinize sormanızı istiyorum, 2. turda Erdoğan kimi karşısında görmek istemez. Allah'a emanet edin.” ifadelerini kullandı.