Akşener Ahlat’ta konuştu

İYİ Parti Genel Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Alçakları yeneceğiz' derken Millet İttifakı'nı kastettiğini söylerken "Günahtır be, alt tarafı bir seçim ve sonuçta milletimiz oy kullanacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olaya dikkat çekip, olası provokasyonlar konusunda uyardı. Akşener, “Allah aşkına kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim” dedi.

Bitlis’e gelen cumhurbaşkanı adayı Akşener, geceyi eşi, oğlu, gelini ve torunu ile birlikte Ahlat’ın Erkizan Mahallesi’nde bulunan evinde geçirdi. Sabah saatlerinde ise yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla bayram sofrası kurdu. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, kurulan bayram sofrasıyla en büyük hayaline kavuştuğunu ve davetlilere de icabet ettikleri için teşekkür etti.

Ahlat’ta kiralık da olsa artık bir evinin olduğunu belirten Meral Akşener, “Ben İYİ Parti’yi kurmak için arkadaşlarımla yola çıktığımda ilk Bitlis'e gelmiştim. Referandum döneminde de Bitlis'e gelmiştim. O zaman Ahlat'ta bir evim olmasını istediğimi söylemiştim. Bu sözümü yerine getirdim. Ahlat'ta şu anda kiralık da olsa bir evimiz var. Yine demiştim ki, ilk bayramı ve cumhurbaşkanı seçildikten sonra da her bayramın birini Ahlat'ta geçireceğim. Ailemle birlikte geçireceğim. Şimdi seçim var, henüz cumhurbaşkanı seçilemedim. Ama bugün eşimle, oğlumla, gelinimle, torunumla ve dünürlerimle buradayım. Artık kendimi Ahlatlı hissediyorum. Bundan sonra da Ahlatlı olmaya devam edeceğim” dedi.

SURUÇ AÇIKLAMASI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a başsağlığı dileyen Akşener, olası provokasyonlara da dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bir seçime gidiyoruz, bu seçim dil itibariyle, insanların birbiriyle gerilimi itibariyle ve iktidar partisinin yöneticilerinin bizim gibilere yaptığı konuşmalar nedeniyle sanki seçim değil de savaşa gidiyormuşuz gibi oldu. Sayın Başbakan, kastettiği biziz. ‘Alçakları yeneceğini söylüyor’ yazıktır, günahtır. Alt tarafı bir seçim, sonuçta milletimiz oy kullanacak, birimizi seçecek, seçtiği kişiye başarılar dileyecek. Seçim dediğimiz şey de böyle olmak zorundadır. Bu ayrıştırıcı, bu kötüleyici, bu küfür eden dilin derhal Türkiye'yi terk etmesi gerekiyor. Suruç'ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz, kötü bir olay yaşandı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. Ak Parti milletvekilinin ağabeyi vefat etti, Ailesine ve Ak Parti vekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat'tan Meral Akşener olarak, arkadaşlarımın, kardeşlerimin arasında bir mesaj iletmek isterim, Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına, bu ülkeden başka gidecek hiç birimizin bir yeri yok. Allah aşkına kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim.”

Devletin valisine, emniyet müdürüne, üst düzey bürokratlarına seslendiğini de belirten Akşener, “Bir an evvel vatandaşın gerilimini düşürecek açıklamaların yapılmasında acilen büyük önem vardır. Bu konuda da devleti yönetenleri uyarmak isterim” diye konuştu.

Kahvaltının ardından vatandaşlarla ve partililerle bayramlaşan Akşener, daha sonra Muş'un Hasköy ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.