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Akşener Ahlat’ta konuştu

İYİ Parti Genel Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Alçakları yeneceğiz' derken Millet İttifakı'nı kastettiğini söylerken "Günahtır be, alt tarafı bir seçim ve sonuçta milletimiz oy kullanacak" dedi.

android-time 10:15 15 Haziran 2018
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Akşener Ahlat’ta konuştu
İYİ Parti Genel Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Alçakları yeneceğiz' derken Millet İttifakı'nı kastettiğini söylerken "Günahtır be, alt tarafı bir seçim ve sonuçta milletimiz oy kullanacak" dedi.

Akşener’in konuşmalarından satır başları şu şekilde:Benim en büyük hayalim, Edirneli damatla, kulağı küpeli yeğenle, Diyarbakırlı enişteyle aynı sofrada yemek yiyebilmek. Demiştim ki ilk bayramı, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra her bayramın birini Ahlat'ta geçireceğim. Kendimi Ahlatlı hissediyorum.Bir seçime gidiyoruz. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim, iktidar partisinin kullandığı dil nedeniyle savaş olarak nitelendiriyor, insanlar tarafından. Altı üstü bir seçim halbuki! Bu kötü dilin Türkiye'yi terk etmesi gerekiyor.

Zekeriya Albayrak /SÖZCÜ

Zekeriya Albayrak /SÖZCÜ

SURUÇ AÇIKLAMASI

Suruç'ta nedenini bilemediğimiz bir olay gerçekleşti. Ölenlere Allah'tan sabır diliyorum. AKP'lilere de baş sağlığı diliyorum. Buradan Suruç'a diyorum ki, “Allah aşkına provakasyona gelmeyin. Bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok. Ne olur sakin olun”. Devleti yönetenlerin olaya müdahale etmesi gerekiyor, tansiyonu düşürmemiz gerekiyor.

Zekeriya Albayrak /SÖZCÜ

Zekeriya Albayrak /SÖZCÜ

Son güncelleme: android-time 11:1515.06.2018
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