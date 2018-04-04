Akşener: Biz iktidar olduğumuzda, bu sanatçılara selam vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla birlikte gittiği Hatay’da, kamuflaj giymesi ve sonrasında yaşanan tartışmalarla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil oldu. Sanatçılara sert tepki gösteren Akşener, “Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, beraberindeki heyet ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Ziyarette, Akşener ile Gök ve beraberindeki heyet bir süre görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan İsa Gök, “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili endişelerimizi, Türkiye'de şeker pancar üretiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili Şeker-İş Sendikamızın görüşlerini kendilerine arz ettik. Bu sistemdeki özelleştirme şeker fabrikalarımızın bir kısmının kapanacağına göçün ve terörün tetikleneceğini söyledik. Daha ileri zamanlarda şeker fabrikalarının üretimiyle ilgili de bilgi vermeyi düşünüyoruz” dedi.

“MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Akşener'de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “İYİ Parti olarak biz, uzun bir zamandır çiftçi, pancar üreticisi ve şeker üretimi konusunda mücadele içindeyiz. Şimdi daha iyi bilgilerle bu mücadelemizi sürdüreceğiz. 7 Nisan'da Alpullu Şeker Fabrikası'nın orada parti olarak biz toplantımız olacak” ifadelerini kullandı.

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“ERDOĞAN'A YAKIŞTIRAMADIM”

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, bir basın mensubunun, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ünlü sanatçılarla Hatay'a gidip, kamuflaj giymesi ile ilgili çok tepki aldı. Siz görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

“Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” dedi.

“ENGELLEYECEK KİŞİ HENÜZ YERYÜZÜNE İNMEDİ”

Akşener, “Türkeş'i anma töreninde size yönelik bir yasak olduğuna dair söylemler var?” şeklinde yöneltilen soruya ise, “Ben bu ülkeye hizmet etmiş çok değerli devlet adamlarının gittiğim şehirlerde varsa mezarları kamuoyuna çok bilgi vermeden gidip ziyaret eder ve duamı okurum. Onun dışında kaldı ki, rahmetli Başbuğ'un mezarının elbette ziyaretine bir siyasi partinin yasak koyması mümkün olamaz. Ben bir yere gitmeye kalkıştığım zaman engelleyecek kişi henüz yeryüzüne inmedi. Kimsenin gücü yetmez. Fakat gerginlikten, saygısızlıktan, seviyesizlikten, terbiyesizlikten uzak durmaya gayret ediyoruz biz. Yeteri kadar Türkiye çok gerildi” şeklinde yanıt verdi.

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“BUNDAN SONRA İŞİ ZOR”

Partisinin 1 Nisan Pazar günü gerçekleşen 1’inci Olağanüstü Kurultayı hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, “Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarımız geldi. Genci, yaşlısı, kadın, erkeği kendi imkânlarıyla geldiler. Kamyonlarla yollar kapatıldı. Sabahın erken saatinde bizim bilgimiz olmadan salon açıldı. Her türlü engellemeye rağmen oraya on binlerce insan geldi. Geçmişte kendini tek görenlerin işi bundan sonra zor. 14 Nisan'da Batman'dayım. O hafta tamamen İstanbul'un 39 ilçesini ev ev, sokak sokak, mağaza ve dükkânları gezeceğiz. Biz işimize bakıyoruz” dedi.

Ayrıca, Şeker-İş Sendika Başkanı İsa Gök ve beraberinde heyet Şeker fabrikalarının kurtuluşu için, milli mutabakat tutanakları ve şeker sektörü bilgilendirme dosyasını Akşener'e sundu.