Akşener: Bu yedi ilden de vekil çıkaracağız

Seçim çalışmaları kapsamında tarifeli uçak ve karayolu ile günde 3 il dolaşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran’dan sonra Diyarbakır’da miting yapacak. Akşener, “Ben Diyarbakır’a en fazla giden siyasetçiyim. Diyarbakır seçmenini cepteymiş gibi görmek, Kürtler şuna oy verir şuna oy vermez gibi önermeler çok rencide edici. Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kars, Ardahan, Şanlıurfa ve Iğdır’dan, yüzde yüz vekil çıkaracağız” dedi. Akşener, “Tüm vatandaşlarımızı seçimde müşahit olarak bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum” diye çağrıda bulundu" diye de çağrıda bulundu.

Akşener'in seçim çalışmaları kapsamında yapacağı belirtilen Diyarbakır mitingi, 24 Haziran sonrasına ertelendi. Miting ikinci turda 24 Haziran ve 8 Temmuz arasında yapılacak. Akşener, “Ben hem referandum esnasında ve sonrasında hem de Doğru Yol Partisi döneminde, Batıda doğmuş büyümüş biri olarak en fazla Diyarbakır'a giden siyasetçiyim. Şimdi Diyarbakır'ı bu ülkenin sınırları içinde değilmiş gibi tanımlayan bir konuşma biçimini doğru bulmuyorum. Diyarbakır seçmenini Güneydoğuda her şehrin seçmenini bir grup olarak tutup cepteymiş gibi görmek bu çok ayıp. Kürtler şuna oy verir şuna oy vermez bu tür önermeler seçmen açısından müthiş ayıp ve rencide edici. Bir taraftan ‘demokrasi' diye bağıracaksınız, diğer taraftan da paket olarak Türklerin oyu benim cebimde diyeceksiniz bu çelişki” diye konuştu.

SÜLEYMAN’A DUA EDİYORUM

Şırnak ve Bitlis'teki problemle, Edirne'deki problemlerin vatandaşlar için aynı olduğunu söyleyen Akşener, “Türkiye'yi yönetmek devlet yönetmek ciddiyet ister. Türkiye'nin devlet aklı ve ciddiyeti kayboldu bunu bulmamız lazım. Doğru düzgün bir iletişim kurmamız lazım” dedi. Akşener “Diyarbakır’dan bir milletvekili çıkaracağız eminim. Muş’tan, Bingöl’den, Kars, Ardahan, Iğdır’dan ve Şanlıurfa'dan yüzde yüz vekil çıkaracağız” dedi. Diyarbakır'a ziyaretinde yaşadığı bir anısını da paylaşan Akşener şunları söyledi:

“Ben referandum döneminde Diyarbakır Sur'da gezdim. Elimi havada bırakan bir kişi bile olmadı. Hatta Süleyman Yakışıklı isimli bir gencin dükkanına girdim. Dedim ki bak ben bir Rizeliyle evliyim Dolayısıyla beni mahcup etmeyin adama karşı. Çağırdı eşimi, bir fırça attı ‘Sakın ablamı üzmeyesin' diye. Sonra bana dedi ki ‘Sen hacıymışsın doğru mu?', ‘Evet doğru Süleyman. Sen evli misin?' diye sordum. 26 yaşındaymış, bekarmış. ‘Bana dua et' dedi. Ve ben Süleyman Yakışıklı’ya her akşam dua ediyorum ”

AKŞENER'DEN KLİPLİ ÇAĞRI…

Öte yandan Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi seçmenlere, “Tüm vatandaşlarımızı seçimde müşahit olarak bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum” diye çağrıda bulundu.

Akşener Türkiye için “kritik” öneme sahip olduğunu vurguladığı seçimlerde sandık güvenliği konusunda özel bir klip çekerek sosyal medya hesabından paylaştı ve şu mesajı verdi:

“Aziz milletim, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan seçimde; sandık korunmasında müşahit olarak bizlerle beraber olmanızı istirham ediyorum. Aynı zamanda oy kullandıktan sonra saat 17.00'e kadar bizlerin sandık görevlilerini de denetlemenizi sizden istirham ediyorum. 24 Haziran seçimleri Türkiye için çok önemlidir vatandaşlık sorumluluğu olarak bu görevi yerine getirmenizden büyük mutluluk duyacağım. Saygılarımı sunuyorum”