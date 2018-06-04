Meral Akşener Çankırı’da partisinin mitingine katıldı

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çankırı'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, kredi borçlarını ödeyemeyenlere müjde verdi ve İYİ Parti iktidarında kurulacak 'Türkiye Dayanışma Fonu' ile borçlu kişilerin borcunun bir kereye mahsus affedileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına devam ediyor. İl gezilerine devam eden Akşener'in Kırıkkale'den sonraki durağı Çankırı oldu.

Çankırı'da on binlerce vatandaşın karşıladığı Akşener, “İftara yakın zamanda meydanları dolduruyorsunuz hakkınızı bana helal edin” dedi.

Akşener’in Çankırı mitinginden öne çıkanlar şöyle;

Sayın Erdoğan 15 belediye başkanını görevden aldın. Peki bu adamları millet seçmemiş miydi? Sen de ‘Bunlar metal yorgunluğuna uğradı’ dedin. Dolayısıyla ‘Güneş Motel’ diye bir kavram yok. Millet iradesine uymayan tek kişi sensin kardeşim.

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TİKA KAPATILMAYACAK

Dün Başbakan ‘Akşener FETÖ’den talimat aldı ve TİKA’yı kapatacak’ diyor. Benim böyle bir talimatım, cümlem, beyanatım yok. Ama ben bir şey diyorum TİKA 4 milyar dolar para harcıyor. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda inşallah bunun hesabını soracağım. Bunu diyorum.

Sayın Başbakan Binali Yıldırım Bey, sen başbakan mısın? Evet. İçişleri Bakanlığı sana mı bağlı? Evet. Adalet Bakanlığı sana mı bağlı? Evet. Yahu 2.5 senedir kedi gibi mırıldandınız. FETÖ FETÖ FETÖ dediniz. Ben de çıkıp ‘Ey bana FETÖ’cü diyenler. Eğer bu iftiralarınızı ispatlayıp gereğini yapmazsanız şerefsinizsiniz’ dedim. 2.5 yıldır kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor.

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“GEL BENİ TUTUKLA”

Buradan Sayın Başbakan’a sesleniyorum: Arkadaş sen Başbakansın. İftira atamazsın, gereğini yapmalısın. Hadi Çankırı’dayım, gel beni tutukla. Gereğini yap. Görelim kimmiş FETÖ’cü.Bunların bir de Belediye Başkanı var hanımefendi. Ben 2.5 yıldır her türlü engellemeyi yaşıyorum ama en son Gaziantep’te belediye kamyonlarıyla benim gideceğim yolları kestiler. Bunun adı kibir abideliği.

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GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN’E YÜKLENDİ

Sayın Belediye Başkanı, internette gezinen videoların var. FETÖ’cülerin toplantısına gitmişsin. 4 defa Fethullah Gülen abine gözlerin yaşlı saygılarını sevgilerini göndermişsin. Hadi benim bir tane böyle bir şeyi gösterin bakalım. Sizi gidi içlerine FETÖ kaçmışlar sizi. Elinde kanıt olmadan iftira atan alçaktır. Benim bu tip iftiralarla ilk karşılaşmam değil. Siz utanmadan benim namusuma laf attınız. Ne oldu yedirdim size. Bunu da yedireceğim. Eğer ben Meral Akşener isem bu iftiraları da 7’den 77’ye sizlere yedirmezsem namerdim.

Sayın Yıldırım İzmir'de en romantik kelimelerle FETÖ'ye övgü dizen sensin. Bir de ekonomi bakanı var Allah Erdoğan'a sabır versin. Denizli'de bu adamın FETÖ'yü yol edindiği bilinmiyor mu? FETÖ diyenler aynaya bakın.

TÜRKİYE DAYANIŞMA FONU



Bu devlet 2.5 trilyon dolarlık para üretmiş, Çankırı’ya esen yok. Çankırılıların borçları takip altında. Biz ne yapacağız? Biz Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuruyoruz. Kirasını ödeyemeyip kredi çeken, çocuğunun okul masrafları için kredi çekip ödeyemeyen vatandaşlarımızın borçlarını bir kereye mahsus affediyoruz.

Yıllık 2.5 milyar Türk lirası harcayan en büyük çiftlik TRT’yi satıyorum kardeşim. Hem para alacağım hem de 2.5 milyar lira ile iş imkanları yaratacağım. Bakanlar, eşleri, bakan yardıcıları, çoluk, çocuk, damat sizlerin ceplerinden çıkan paralardan gezdikleri lüks arabalardan onları indireceğim.

Gençlere iş bulmak bu devletin borcudur. İş bulamıyorsak işsiz gençlere aylık 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Ev hanımlara sigorta konusunda yardımcı olacağız.

Elinde AK Parti kağıdıyla gidiyorsun, o zaman anca taşeronda iş bulabiliyorsun. Sizin çocuklarınıza taşeron yanı, kendi çocukları valilerin, belediye başkanlarının yanında 1 ay çalışıp ballı maaşlara oturuyor.

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“DEMİRTAŞÇI OLMUŞUM… MEGRİ MEGRİ DİYE BEN ŞARKI SÖYLEMEDİM”

Bunların önüne inşallah birlikte geçeceğiz. Gençleri yaşatacağız. Gençler yaşayacak ve bu ülkeye hizmet edecek.Urfa’da da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu ben öldürtmüşüm. Demirtaşçı ben mişim. Bir HDP’liye göre ne kadar iş varsa sorumlusu benim. Birine göre Selahattin Demirtaşçı olmuşum. Barzani’nin kafasına pıt pıt pıt ben yapmadım. Megri megri diyerek ben şarkı söylemedim. Habur’da o çadır mahkemelerini kurup Atatürk’ün resmi ile Türk bayrağını teröristler rahatsız olmasın diye ben çıkarmadım.

“HENDEKLER YÜZÜNDEN 727 ŞEHİT VAR”

Tam 29 Ekim’de peşmerge en ağır silahlarıyla, davulla zurnayla Türk topraklarından geçerken yedikleri lahmacunların parasını ben ödemedim. Abdullah Öcalan’a ‘sayın’ ben demedim. Ve en önemlisi hendekler kazılırken valilere ‘kafanı başka yere çevir kardeşim’ ben demedim. O hendekler yüzünden 727 şehidimiz var bizim. Utanın be utanın!