Akşener ekşicilerin sorularını yanıtladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, mikro blog sitesi ekşisözlük kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Akşener, "8 Temmuz'dan sonra Tayyip Erdoğan'a hangi sahil kasabasında yaşamasını önerirsiniz?" sorusuna, "Ankara'dan uzak dursun da nerede isterse orada yaşasın" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ekşisözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Akşener’in anket sonuçları, gayrimüslimler ve yargı hakkında sorulan sorulara verdiği yanıtlar oldukça fazla beğeni aldı. İşte o sorular ve Akşener’in verdiği yanıtlar;

“YARGILAYACAK MISINIZ?”

(SORU) “Selamlar anne. Güneş gibi doğdun bu yozlaşmış interaktif kahveye.

Yolsuzları, hırsızları, memleketi parsel parsel elaleme peşkeş çekenleri, adam kayıranları, torpilcileri, liyakat ve cumhuriyet düşmanlarını, gamsızları, ahlaksızları, dört bir yana beton dökerek cebine para dolduranları, hilecileri, teröristleri, katillerle müzakere edenleri, rantçıları, iki yüzlüleri, türk ulusunu ahlaki çürümeye terk edenleri, iftiracıları ve din tüccarlarını;

Size tek bir sorum var: yargılayacak mısınız?

(CEVAP) İyi soruymuş.

Adaletin, yargıçların bağımsız, objektif ve tarafsız olmasını sağlayacağım. elbette öyle olunca suçlular yargılanacaktır.

(merak etme)”

“GAYRİMÜSLİMLER NEDEN OY VERSİN?”

(SORU) “Gayrimüslim vatandaşlarımız neden size oy vermeliler?

(CEVAP) Kimsenin cb adayına zorunlu şekilde oy vermesi gerekmiyor. hepimizin projelerine, söylediklerine bakacaklar ve en yakın hissettiklerine oy verecekler. dolayısıyla hiç kimseye aidiyet üzerinden bir tanımımız yok. o nedenle alametifarikamız nüfus cüzdanı. bir devleti devlet yapan nüfus cüzdanı ve tapu senetidir.

81 milyon insanın türkiye’nin sahibi olduğuna inanıyoruz.”

KADINA ŞİDDET

(SORU) “Meral hanım merhaba,

öncelikle hoşgeldiniz.

sizin gibi güçlü, başı dik, hırslı ve kararlı bir kadın siyasetçiyi görmekten dolayı çok mutluyuz. sizin bu topraklara yakışan gerçek kadın figürünü oluşturduğunuzu düşünüyorum. mert, azimli, çağdaş ve yediden yetmişe herkese dokunabilen.

Kadına şiddet konusundaki en radikal projeniz nedir? kadınlarımız sokaklarda özgürlük içinde, huzurla yürüyebilecek mi? şiddet uygulandığında bedelini ödetecek düzenlemeler gelecek mi?

(CEVAP) Hakkımdaki görüşleriniz için teşekkür ediyorum.

Evet, kanunlarda iyi hal indirimini kaldıracağız. kadına şiddet uygulayan eğer kocaysa kadını sığınma evine yollamak yerine o erkeği terapi evine yollayacağız. kadın kendi evinde kalacak.”

ANKET SORUSU

(SORU) “Meral hanım ekşi’ye hoşgeldiniz.

Basit bir soru soracağım, yüzde kaç alırsanız kendinizi başarılı görürsünüz? teşekkür ederim.

(CEVAP) Henüz 7 ay önce kurulmuş bir parti olarak hiç kendimizi tarttırmadık. dolayısıyla bu seçimlerde tartılacağız. verdiğiniz oylara göre başarılı ya da başarısız olduğumuzu anlayacağız. teşekkür ederim.”

“ANKARA’DAN UZAK DURSUN DA…”

(SORU) “8 temmuz’dan sonra tayyip erdoğan’a hangi sahil kasabasında yaşamayı önerirsiniz meral hanım?

(CEVAP) Ankara’dan uzak dursun da nerede isterse orada yaşasın.”