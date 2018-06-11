Akşener, ‘FETÖ’cüler yanlarında’ dedi ve o ismi açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, internet üzerinden yayın yapan bir kanala konuk oldu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile “merhaba” düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu belirterek hükümete yüklendi.