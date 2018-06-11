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Akşener, ‘FETÖ’cüler yanlarında’ dedi ve o ismi açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, internet üzerinden yayın yapan bir kanala konuk oldu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile “merhaba” düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu belirterek hükümete yüklendi.

android-time 23:45 11 Haziran 2018
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İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, internet üzerinden yayın yapan bir kanala konuk oldu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile “merhaba” düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu belirterek hükümete yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV'ye konuk oldu.

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Birbirinden önemli bir çok soruya net cevaplar veren Akşener, 1997 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismi açıkladı.

Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile “merhaba” düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu aktararak, “O dönemde de beni Gülen'le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'dır. Bana FETÖ'cü diyorlar FETÖ'cüler yanlarında” ifadelerini kullandı.

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