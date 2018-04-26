Akşener: Her tür seçeneğin içinde Saadet Partisi’ni ararız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özel bir TV kanalının canlı yayınında yazılı açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavırlarının belli olduğunu ifade eden Akşener, "Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN TÜRK’te Gece Görüşü’ne önümüzdeki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, “Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül’ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi’ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur” diye ifadelerde bulundu.