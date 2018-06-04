Şimdiye kadar 81 ili dolaşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, içini SÖZCÜ’ye döktü. Hatay mitingi öncesi Samandağ ilçesindeki Hz. Hızır Türbesini ziyarete giderken Elma Şekeri adlı anaokulu önünde durarak bahçeye oynamaya çıkan çocukları seven Akşener, 2,5 yaşındaki torunu Pars’ın kendisine küstüğünü söyledi.

TORUN ÖZLEMİ

Akşener 1 Nisan'da yapılan Ankara'da yapılan İYİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda torunu Pars'ı kucağına alıp platforma çıkarmıştı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ın YÖK'ün baskısıyla rektörlük tarafından istifa ettirildiğini hatırlatan Akşener, “İnsanları ekmeğinden etmemek için devletle ilgili yerleri ziyaretten uzak duruyorum” dedi.

PARS BANA KÜSTÜ

Meral Akşener Adana mitingi sonrası kendisini takip eden muhabirimiz Kamil Elibol'a 20 Kasım 2015'de doğan torunu Pars ile bir aydır “Skype” üzerinden görüşebildiğini anlatarak şunları söyledi:

“OHAL'de seçime gidiyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurduna ziyarete gitsem yazık olur. Giderim ben de yazık olur. Ben o yüzden çok dikkat ediyorum. Rastgele giderim. Samandağ'da kreşin önünden geçerken öğretmenlerin çocukları bahçeye eğlenceye çıkardığını gördüm. Burada durabilir miyiz? diye sordum. Haydi duralım dediler.

SKYPE'DEN GÖRÜŞÜYORUZ

Bende bir aydır oğlanı, torunum Pars'ı görmüş değilim. Skype'den görüşüyoruz. Küs bana ‘dedem gelsin' diyor. Bana eziyor ediyor çocuk. O yaş grubundan çocuklar vardı. Kreş ziyareti spontane gelişti. Çocukları öğretmenleri eğlendiriyordu bahçede. Müthiş bir şeydi o an. Devletle ilgili yerlere gitmemeye dikkat ediyorum, uzak duruyorum. İnsanlara da bir şey olmasın, ekmekleriyle oynuyorsunuz sonra. Samandağ'da Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret sırasında halkın gösterdiği yoğun ilgiden dolayı bir ara ağlayacaktım.

HİÇ TEPKİ ALMIYORUM

Her gittiğim yerde nasıl bir sıkışmışlık var, insanlar nefes almak istiyor onu gözlemliyorum. Çorlu'da Tayyip beyde miting yapmış, bizimkilerin söylediği onun çok üstünde. Uzunköprü aynı şekilde. Çanakkale ben defalarca gittim. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm, canlılığı gördüm. Otobüsten el salladığımda çok az insandan tepkisizlik görüyorum. Konya'da sadece üç kişi Rabia yaptı. Bir kişi hem Rabia hem bozkurt yaptı. Bir kişi de arabasının içinden bana bağırdı. Koca şehirde komple tur atıyorsunuz. Her çeşit insan var. Anadolu insanı sen el salladığında havada bırakmaz. Gözlerdeki o gülüşü, tebessümü görüyorsunuz. Ben geçtikten sonra arkadaşlarım da insanlar ne yapıyorlar diye bakıyor. O gülüşün devam ettiği görülüyor çok değişik bir şey.

GENÇ SEÇMENLER

Genç seçmenlerden en çok oyu biz alacağız. Referandumda gençlerin yüzde 67'si hayır oyu verdi. Bunlardan bir kısmı CHP'nin, bir kısmı MHP'nin seçmeniydi. Bir kısmı da daha partici olmayan ama biraz daha kendilerine dokunan bir dili tercih eden genç kitleydi. Biz bunlardan daha fazla oy alabileceğimizi görüyoruz.”