Akşener iptal etti Bağcılar’a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 15.00’de görüşmeyi planladığı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile randevusunu Bağcılar olayı nedeniyle erteledi. Akşener İstanbul’a giderek, Bağcılar’da yaralanan İYİ Partilileri ziyaret edecek.

Dün gece İYİ Parti’nin İstanbul Bağcılar’da erken seçim için çalışma yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 7 İYİ Parti üyesi bıçakla yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. İLGİLİ HABER İstanbul'da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı