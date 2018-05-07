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Akşener iptal etti Bağcılar’a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 15.00’de görüşmeyi planladığı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile randevusunu Bağcılar olayı nedeniyle erteledi. Akşener İstanbul’a giderek, Bağcılar’da yaralanan İYİ Partilileri ziyaret edecek.

Kamil ELİBOL
android-time 12:36 7 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Akşener iptal etti Bağcılar’a gidiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 15.00’de görüşmeyi planladığı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile randevusunu Bağcılar olayı nedeniyle erteledi. Akşener İstanbul’a giderek, Bağcılar’da yaralanan İYİ Partilileri ziyaret edecek.

Dün gece İYİ Parti’nin İstanbul Bağcılar’da erken seçim için çalışma yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 7 İYİ Parti üyesi bıçakla yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Son güncelleme: android-time 15:3407.05.2018
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