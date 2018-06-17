Akşener: İşgal altındayken bile İstanbul’da miting yapılmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, usta gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'de gerçekleştirdiği Halk Arenası programına konuk oldu. Akşener, programın önceden planlandığı gibi Sultanahmet Meydanı'nda yapılamaması ile ilgili olarak, "Halide Edip İstanbul işgal altındayken bile miting yapmıştı. Maalesef ülkemizi yönetenler o günkülerin müsade ettiği bir mitingin karşılığı olarak bir cumhurbaşkanı adayının programına son dakika müsade etmediler" dedi.

Meral Akşener Halk Arenası programının Sultanahmet’te yapılmasına izin verilmemesi üzerine şunları söyledi;

“Biz Sultanahmet Meydanı’nında bu programı saat 21’de başlatarak yapacaktık. YSK’nın İlçe Seçim Kurulu bunu yasakladı.

Halide Edip İstanbul işgal altındayken bile miting yapmıştı. Maalesef ülkemizi yönetenler o günkülerin müsade ettiği bir mitingin karşılığı olarak bir cumhurbaşkanı adayının programına son dakika müsade etmediler. Biz de bunun üzerine programımızı Büyükçekmece’ye aldık. Sizleri beklettiğim için çok özür dilerim.

Maalesef bunun için bu ülke 24 Haziran’da değişecek. Bunun için bu idare gidecek ve biz de engelleri aşa aşa geliyoruz.”