Akşener, Meclis’te ilk kez konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki ilk grup toplantısında konuşuyor. 'Çok açık ve net söylüyorum bu ikinci bir kozmik dava vakasıdır' diyen Akşener, 'Bu kapitülasyonların hortlatılmasıdır. Bu anlaşmayı imzalayanları affetmeyeceğiz' dedi.

Akşener’in açıklamaları şöyle:

Gazi Meclisimizde başarılarla dolu bir yasama yılı geçireceğimize inanıyorum. Kayı’dan İYİ’ye artık milletin Meclisindeyiz. Burada cesurların sesini asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu Meclis hala gazi Meclis’tir. Milletimizin emin olmasını isterim ki, İYİ Parti Meclis’in müsamere sahnesine dönüşmesine izin vermeyecek. İYİ Parti Meclis’in sadece ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek. Grubumuz Meclis’in en çalışkan grubu olacak. İYİ Parti Grubu aynı zamanda turnusol kağıdı olacak.

Seçimden sonra FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik; AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunlar artık birbirine mecburdur. Köle-sahip ilişkisidir. Türkiye’yi uçuruma sürükleyen bu ikili af tasarıyla gündemi meşgul ediyor. Uyuşturucu kaçakçılarını, hırsızları, ihale fesatçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını, milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Tekeden süt çıkmaz diye anlatıyordu ya, bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz.Bu af hikayesini getirir de FETÖ’nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı dar ederiz. Biz bu oyunu bozmaya geldik.

Beka beka diye oy toplayan bu ikili, ülkemizin bekası için en büyük tehlikedir. Sorumsuzlukları, savurganlıkları ve işbilmezlikleriyle Türk ekonomisinin hali ortada. Bunu biliyorlardı ki baskın seçime gittiler. Ne hırsmış arkadaş. Ülke, millet darda bunlar iktidar hırsında. Ekonomik savaş açtılar diyorlar. Hepsinin dilinde aynı söz vardı; kriz yok, ABD saldırıyor. Bu millet tarihinde kimseye bu kadar kredi açmadı, oturun kıymetini bilin. Tayyip Erdoğan dedi ki, ekonomimizdeki tablonun ABD ile ilgisi yok. Çok açık ve net söylüyorum bu ikinci bir kozmik dava vakasıdır. Bu kapitülasyonların hortlatılmasıdır. Bu anlaşmayı imzalayanları affetmeyeceğiz.

‘Neden Amerikalardan adam çağırdın?’

Türkiye'nin ekonomisini Amerika'ya emanet edenleri affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde bunları yargılayacağız. Sayıştay denetleyemeyecek ama Amerikalı McKinsey denetleyecek. Sayın Erdoğan neden böyle bir anlaşmaya gerek duydun? Neden Amerikalardan adam çağırdın? 34 Türk bir araya geldiğinde devlet kuruyor. Bir ofisi yönetecek bir tane Türk evladı bulamadın mı?Hazırladıkları yeni ekonomik programda vatandaş yok, işsizlikle mücadele yok. Yapısal dönüşüm yok, şeffaflık, hesap verme yok. Fakat Türkiye'nin ekonomi kurumlarının ABD'ye emanet edilmesine izin veriliyor. Saray ve damadının ekonomiyi yönetemediğinin kanıtı bir programdır.Yüzleri kızarmadan yerli ve milli olanlar da bunlar. Karşı karşıya olduğumuz gerçek ekonomik çöküştür. Hükümet bankaları büyük bir risk altına sokuyor. Yandaşlar zarar etmesin diye sistem çökertiliyor. Son verilere göre ekonomi güven endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 30 puandan fazla geriledi.

Bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız. Damat Berat’ın açıkladığı program IMF’siz IMF programıdır. Adını telafuz etmiyor ama işi Amerikan firmasına devrederek bunu yapıyor.

‘Erdoğan sürekli win-win diyor’

Kriz gittikçe derinleşiyor. Saray ve damatsa faturayı millete kesmeye hazırlanıyor. Hepimiz aynı gemideyiz, gemi hızla su alıyor. Meclis’teki tüm partilere çağrımızdır, krizin sorumlusu biz değiliz ama gelin sorunu birlikte çözelim. Sayın Erdoğan sürekli win-win (kazan-kazan) diyor. Hep o ve yandaşları kazanıyor, kaybeden hep millet.