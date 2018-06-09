Akşener Ordu’da partisinin mitingine katıldı

Meral Akşener Giresun'dan sonra Ordu'ya geçerek burada vatandaşlara hitap etti. Akşener, fındığın fiyatının 15 lira olacağını söyleyerek kaynaklarını açıkladı.

Akşener’in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“24 Haziran'da bir seçime gidiliyor. Oy kullanacaksınız. Bir karar vereceksiniz, çocuklarınız işsizliğe devam etsin mi? Her gün kepenk kapatan esnaf açlığa terk edilsin mi? Fındık mezara gömülsün mü?

Fındığın kilosunu 15 lira yapacağız. Fındık Türkiye'nin tek ürünüdür. Berlusconi'yle dost oldular. Berlusconi nikah şahidi oldu. Sonra fındık şirketimiz Berlusconi'nin oldu. O hapse girince, FETÖ'cülere devrettiler. Fiskobirlik, Varlık Fonu'na devredildi. Fiskobirlik, Varlık Fonu'ndan çıkarılacak. Ben bunu söyledim ya diyecekler bana ‘Kaynak nerede?’

Gemicikleri olabilir, kumar masasında harcanılan Türkiye'nin paraları olabilir. En büyük sorun genç işsizliği. Devlet gencine iş vermelidir. Gençler başını önünü eğmemelidir.

PROJELERİ İÇİN KAYNAKLARINI AÇIKLADI

Ben nereye çıksam bana kaynak sordular. Kaynakları size söyleyeyim. Arabalar var ya bakanların damatları biniyor, kızları biniyor. Bunlar çok yüksek paralara kiralanmış. Ama Mehmet Şimşek buna fındık fıstık parası dedi. Evet ben bu parayı gerçekten fındığa vereceğim.

Çılgın projeler yapıyorlar, ben çılgın proje yapmıyorum. İnsana dokunan projeler yapıyorum. Bana herkes kaynak soruyor, çılgın projelere kaynak soran yok. Kanal İstanbul, Türkiye'ye hangi geliri getirecek? Erdoğan bunun üstüne bir şey diyemedi, ‘kahve yapacağım' dedi. Bu insanlarla dalga geçmektir. Sen bütün her şeyi yandaşlara verirsen, projelerin parası yandaşların cebine girerse, sana bir tek kahve yapmak kalır. Ordulular İstanbul'daki köprülerden geçiyor mu? Hayır. Ama parasını ödüyor. Özal ve Demirel'in yaptığı köprülere para ödemiyorsunuz ama. Şehir hastaneleri için müşterimiz artacak diyor. Müşteri kim? Halk. O parayı siz, hasta olmasanız da ödeyeceksiniz.

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ŞEKER FABRİKALARI

Şeker fabrikalarını sattılar. Amerika'ya ‘Eyyt Amerika' dediler. Tillerson geldi, görüştüler sonra fabrikaları sattılar. O şeker fabrikalarına elinizi sürmeyin ben onları geri alacağım!

Devlet dediğiniz şey arpalıklar oluşturmaz, çiftlikler oluşturmaz. TRT'yi satacağım, seyretmediğiniz programlara tomarla para ödüyorsunuz. Sizi TRT'ye yıllık 2,5 milyar ödemekten kurtaracağım. Bayram ikramiyesi dedim. Sonra onlar da uyandılar. Ama maaşlar hep eksik yatmış. Çünkü bunlar vermeyi bilmez sadece almayı bilir.

Ben TİKA için FETÖ'den talimat almışım bunu Binali Yıldırım söyledi. Bana talimat verecek şahıs daha anasını karnından doğmadı. Bunu da en iyi Recep Tayyip Erdoğan bilir. Binali Bey, bütün devlet elinde tutuklattırsana madem beni! Bana FETÖ'cü diyen ispatlamıyorsa şerefsizdir. Ülkede kereste gibi adamlar ortada dolaşıyor.

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YOLSZULUK BİTECEK

Çocukları özel okul, devlet okulu diye; öğretmenleri kadrolu kadrosuz diye ayırdılar. Ben sadece ekonomiye, eğitime ve insana bakışımızı anlatmaya çalışıyorum. Yolsuzluk bitecek. Buradan gelen kaynakla gençler iş bulacak.

Ekonominin merkezi güvendir. Güven yok yatırımcı yatırım yapmıyor. İyileştirilmiş parlamenter sistemi yine ülkenin gündemine sokacağız. Biz kindar nesil değil, dünyadaki yaşıtlarıyla yarışacak gençlik istiyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip eden bir gençlik istiyoruz.

Türkiye'de 2 genç türü var. Biri cebinde trilyonlar olan bakan çocukları, diğeri cebinde kuruş olmayan vatan çocukları. Biz bu vatan çocuklarının yanında durmak için geliyoruz.”